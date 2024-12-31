Два противовоспалительных продукта, которые способны замедлить процесс старения

Противовоспалительные продукты помогают уменьшить риск развития хронических заболеваний и даже продлить жизнь. Диетолог рассказала о пользе шпината и граната и почему их нужно иметь в рационе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Лучшие противовоспалительные продукты

Шпинат

Диетолог Криста Браун рассказала, что этот суперпродукт наполнен витаминами, клетчаткой и питательными веществами.

Кроме того, всего одна чашка листовой зелени в день снижает биомаркеры, связанные с колоректальным раком.

Шпинат можно подавать горячим или холодным, но Браун рекомендует сырой шпинат из-за его пользы для здоровья. Свежий, замороженный или консервированный - обеспечивает самый высокий уровень лютеина, который является антиоксидантом, который уменьшает воспаление, связанное со снижением когнитивных функций, здоровьем сердечно-сосудистой системы и раком.

Наличие в зелени витамина А, который замедляет выработку кожного себума в волосяных фолликулах для поддержания состояния кожи и волос. Именно излишки жира могут вызвать акне, а его контроль позволяет решить дерматологические проблемы. Витамин А также необходим для роста всех тканей тела, включая кожу и волосы.

Гранат

Зерна граната - это небольшой, но мощный способ поддержать воспалительное здоровье организма. Элагитанин в зернах граната - биоактивные полифенолы, которые оказывают противовоспалительное действие на клетки в организме.

Зерна граната также богаты клетчаткой - около 4 г на полстакана, что полезно для здоровья пищеварения. Кроме того, они содержат антиоксиданты и полифенолы, которые могут поддерживать здоровье сердца, улучшать кровообращение и даже здоровье кожи.

Чтобы получить пользу, диетолог рекомендует съедать примерно полстакана гранатовых зерен в день.

Лучше все отдавать предпочтение зернам, а не соку. Полстакана семян содержит 7 г клетчатки, по сравнению с лишь 0,2 г в гранатовом соке. Зерна также содержат больше витамина С - мощного витамина и антиоксиданта.

Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем включить гранат в свой рацион, особенно если вы принимаете какие-либо лекарства. Гранат может уменьшить всасывание некоторых статинов и лекарств для снижения артериального давления.