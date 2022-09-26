Добавьте ложку этого ингредиента в "стиралку" и будете поражены результату

Очень часто одежда теряет блеск после нескольких стирок. Есть один простой и недорогой способ сделать ваше белье в стиральной машинке идеальным.

Натуральные растворы теперь позволяют вернуть блеск пожелтевшему или потускневшему в результате стирки белью. Есть натуральный ингредиент, часто используемый в кулинарии, который идеально выполняет эту миссию.

Вам поможет кулинарній разрыхлитель теста. Он удалит стойкие пятна на белой одежде.

Используемый в основном на кухне для выпечки, разрыхлитель также отбеливает белье. В частности, на белых этот ингредиент творит чудеса.

Как использовать разрыхлитель для стирки



Чтобы вернуть белью блеск, просто добавьте чайную ложку этого средства в отсек, для моющих средств, а также можно добавить чайную ложку прямо в барабан стиральной машины.

Этот отбеливающий продукт удалит все пятна на вашей одежде.

Другие советы, как вернуть блеск грязному и тусклому белью

Помимо разрыхлителя, для пожелтевшего белья можно использовать и другие домашние ингредиенты.

Лимон для удаления желтых пятен с белья



Лимон хорошо известен своей отбеливающей способностью, которую вы можете использовать на своих простынях, полотенцах или футболках. Возьмите таз с горячей водой, нарежьте туда ломтики лимона, замочите белье в этом растворе и оставьте на ночь. На следующий день постирайте одежду в машине и вы получите безупречный результат. При необходимости повторите процесс, чтобы получить желаемую белизну.

Уксус также можно использовать для стирки белья в качестве смягчителя, а также для оживления цвета одежды.



Перед запуском стиральной машины налейте полстакана этого натурального кондиционера для белья в отсек для моющих средств, смешав его с обычным порошком. Ваша одежда станет мягкой и чистой. Чтобы удалить только стойкие пятна или определенные следы пота, вы также можете распылить уксус на пораженный участок, а затем оставить для воздействия, прежде чем постирать вручную.