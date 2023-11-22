Добавьте 8 лет в свою жизнь. Ученые назвали супер-питание для людей среднего возраста

Переход на более здоровое питание в среднем возрасте может продлить вашу жизнь более чем на восемь лет. Это может означать, что вы, например, доживете до 86 лет вместо 77.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NHS.

Как нужно питаться в среднем возрасте

Согласно исследованию, в котором приняли участие более 460 000 человек в Великобритании, самые важные изменения в питании для увеличения продолжительности жизни заключаются в сокращении потребления сладких напитков и обработанного мяса, такого как колбасы и бекон.

При этом нужно употреблять большее количество орехов и цельнозерновых продуктов.

Хорошей новостью является то, что результаты исследования показывают, что никогда не поздно пересмотреть свой рацион. Даже в 70 лет можно начать правильно питаться.

70-летний мужчина может прожить на четыре года дольше, до 86 лет, а 70-летняя женщина проживет еще примерно четыре года и пять месяцев, до своего 88-летия.

Людям рекомендуется съедать пять порций фруктов и овощей в день, потребляя при этом достаточно крахмалистых и богатых белком продуктов и сокращая потребление продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара.

"Здоровое питание может предотвратить преждевременную смертность от таких заболеваний, как сердечные приступы и инсульты", - сказал профессор Ларс Таднес, возглавлявший исследование.

Важные советы по питанию

Большинство из нас не едят достаточно фруктов и овощей. Они должны составлять чуть более трети пищи, которую мы едим каждый день.

Старайтесь съедать не менее 5 порций различных фруктов и овощей каждый день. Выбирайте свежие, замороженные, консервированные, сушеные.

Помните, что фруктовые соки и смузи следует ограничивать общим количеством не более 150 мл в день. Фрукты и овощи являются хорошим источником витаминов, минералов и клетчатки.

Крахмалистая пища должна составлять чуть более трети пищи, которую мы едим. Выбирайте сорта с высоким содержанием клетчатки или цельнозерновые сорта, такие как макароны из цельнозерновой муки и коричневый рис, или просто оставляйте кожуру на картофеле.

Существуют также варианты белого хлеба и макарон с более высоким содержанием клетчатки. Крахмалистые продукты являются хорошим источником энергии и основным источником ряда питательных веществ в нашем рационе.

Зернобобовые, такие как фасоль, горох и чечевица, являются хорошей альтернативой мясу, поскольку в них мало жира, а также они являются хорошим источником клетчатки и белка.

Выбирайте нежирное мясо и фарш и ешьте меньше красного и обработанного мяса, такого как бекон, ветчина и колбасы. Старайтесь есть как минимум 2 порции (2 х 140 г) рыбы каждую неделю, 1 из которых должна быть жирной, например лосось, сардины или скумбрия.