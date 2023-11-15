12 причин снизить количество сахара в рационе прямо сейчас

Сахар многие медики называют продуктом, который пагубно влияет на здоровье. Во всем мире доктора просят ограничить его количество или хотя бы свести его к минимуму.

Какие 12 причин помогут вам снизить количество сахара уже сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Горькая сторона сахара

Сахар сладкий, но его большое количество может негативно повлиять на ваше здоровье. Используйте продукты, которые содержат натуральные сахара - фрукты, овощи, молочные продукты и зерновые. Ваше тело медленно переваривает эти углеводы, поэтому клетки получают постоянный запас энергии. А в упакованных продуктах и напитках содержится добавленный сахар, который вашему организму совсем не нужен.

Много - это сколько?

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять не более 6 чайных ложек (25 г) добавленного сахара в день женщинам и 9 чайных ложек (36 г) мужчинам. Но люди обычно употребляют от 20 до 22 ложек в день (свыше 80 г). Например, в одной небольшой банке газировке содержится 10 чайных ложек сахара и совершенно нет питательной пользы.

Ваш вес увеличивается

Подслащенные сахаром напитки являются крупным источником добавленного сахара. Если вы выпиваете банку газировки каждый день и при этом не сокращаете калории в чем-то другом, через три года вы станете тяжелее на 7 кг. Слишком большой вес может привести к таким проблемам, как диабет или некоторым видам рака.

Риск болезней сердца

Каждый десятый человек получает ¼ или более ежедневных калорий из добавленного сахара. Если вы едите так много, то, согласно исследованиям, у вас в два раза выше шансы умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем у людей, которые употребляют намного меньше сахара.

Диабет

Сладкие напитки могут повысить вероятность развития диабета 2 типа. Это происходит, когда сахар остается в вашей крови и ваше тело на это реагирует меньшим производством гормона инсулина. А он необходим, чтобы преобразовать пищу, которую вы едите, в энергию. Или инсулин тоже не работает.

Если у вас избыточный вес, то сброс 5-7 кг может помочь вам контролировать уровень сахара в крови.

Высокое давление

Обычно в гипертонии винят соль, а не сахар. Но некоторые исследования показывают, что и сахар может быть виновником. Ученые считают, что сахар может повышать кровяное давление из-за слишком высокого уровня инсулина. Это может сделать кровеносные сосуды менее гибкими и заставляет почки удерживать воду и натрий.

Высокий уровень холестерина

Сладкие продукты вредны для вашего сердца, независимо от того, сколько вы весите. Они могут:

Повысить уровень "плохого" холестерина и снизить уровень "хорошего"

Повысить уровень жиров в крови, называемые триглицеридами и препятствовать работе фермента, который их расщепляет.

Проблемы с печенью

Большинство упакованных продуктов, закусок и напитков подслащены фруктозой, простым сахаром из овощей. Ваша печень превращает его в жир. Если вы регулярно подпитываете организм фруктозой, то в печени накапливаются крошечные капли жира и появляется неалкогольная жировая болезнь печени. Ранние изменения в диете могут обратить этот процесс вспять. Но со временем отеки и рубцы могут повредить печень.

Кариес

Сахар питает бактерии во рту, которые оставляют после себя кислоту, а она уничтожает зубную эмаль. Сладкие напитки, сухофрукты, конфеты и шоколад - частые нарушители. Кислые конфеты - одни из самых худших. Они почти также кислотны, как аккумуляторная кислота. Если вам сильно захотелось такую сладость, то после сразу прополощите рот водой или выпейте немного молока, чтобы нейтрализовать кислоту.

Плохой сон

Много сахара в течение дня может повлиять на уровень глюкозы в крови и вызвать скачки и сбои энергии. Вам будет сложно бодрствовать на работе, есть риск задремать на уроке в школе. По вечерам миска мороженого или печенья может накачать вас сахаром, который потом разбудит ночью. Это может сократить время вашего глубокого сна, и вы проснетесь не отдохнувшим.

Проблемы с настроением

Вы часто бываете расстроены? Ваше пристрастие к сладкому может быть частью проблемы. Некоторые исследования показывают связь сахара и проблемы психического здоровья. Одно из последних исследований показало, что мужчины, которые ели более 65 г сахара в день (вдвое выше нормы), вероятность возникновения тревоги или депрессии была на 23% выше.

Риск подагры

Болезненный артрит можно получить из-за чрезмерного употребления красного мяса, субпродуктов и омаров. Увы, в список таких продуктов входит также и фруктоза. Она может привести к накоплению мочевой кислоты в крови, которая, в свою очередь, образует твердые кристаллы на большом пальце ноги, коленях и других суставах.

Старение

Сладкие напитки могут увеличить ваш биологический возраст на несколько лет. ДНК, называемая теломерами, покрывает концы хромосом, защищая их от повреждений. Чем дольше, тем лучше. Укороченные теломеры могут сопровождаться возрастными заболеваниями, такими как диабет. Одно из исследований показало, что у людей, которые пьют стакан газировки ежедневно, теломеры короче. Исследователи полагают, что увеличение возраста ваших клеток может сдвигаться на 4 года.