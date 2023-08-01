Приложение с Барби использовать нельзя: специалисты сделали важное предупреждение

По словам специалистов, приложение по изменению своей фотографии на образ Барби - очередная ловушка для массового сбора данных интернет-пользователей.

"Сначала была кукла, которая покорила сердца девочек всего мира. Потом настало время для кассового фильма с Марго Робби в главной роли. А потом "Барбимания" охватила интернет и засыпала соцсети фотографиями, где обычный человек превращается в игрушку", - сообщают на странице министерства в Facebook.

В сети доступны два приложения (barbieselfie.ai и bairbie.me) и оба представляют большую угрозу для личных данных пользователей.

Например, принимая политику конфиденциальности сервиса barbieselfie.ai, вы предоставляете доступ к таким своим данным:

камере смартфона

истории платежей

история местоположений по GPS

регистрационным данным

точным техническим данным смартфона

данным об активности в социальных сетях

информации о взаимодействии с другими сервисами

данным опросов и конкурсов

По данным министерства, приложение bairbie.me не соответствует требованиям Общего регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) о защите персональных данных (GDPR) – не понятно для чего используется перехваченная приложением информация и как она в дальнейшем используется.

Специалисты рекомендуют не использовать эти два приложения, не нажимать на кнопки согласия с политикой конфиденциальности - это ставит под угрозу ваши личные данные.