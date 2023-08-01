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Приложение с Барби использовать нельзя: специалисты сделали важное предупреждение

Почему нельзя использовать приложение с Барби (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

После выхода фильма "Барби" по всему миру прокатилась волна "барбимании". Люди снова начали скупать кукол, играть в игры с главными героями фильма в социальных сетях и делать селфи для специальной программы.

В Министерстве Цифровизации Польши сделали важное предупреждение о приложении по мотивам Барби с использованием фото. Что не так с этим приложением - читайте ниже.

По словам специалистов, приложение по изменению своей фотографии на образ Барби - очередная ловушка для массового сбора данных интернет-пользователей.

"Сначала была кукла, которая покорила сердца девочек всего мира. Потом настало время для кассового фильма с Марго Робби в главной роли. А потом "Барбимания" охватила интернет и засыпала соцсети фотографиями, где обычный человек превращается в игрушку", - сообщают на странице министерства в Facebook.

В сети доступны два приложения (barbieselfie.ai и bairbie.me) и оба представляют большую угрозу для личных данных пользователей.

Например, принимая политику конфиденциальности сервиса barbieselfie.ai, вы предоставляете доступ к таким своим данным:

  • камере смартфона
  • истории платежей
  • история местоположений по GPS
  • регистрационным данным
  • точным техническим данным смартфона
  • данным об активности в социальных сетях
  • информации о взаимодействии с другими сервисами
  • данным опросов и конкурсов

По данным министерства, приложение bairbie.me не соответствует требованиям Общего регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) о защите персональных данных (GDPR) – не понятно для чего используется перехваченная приложением информация и как она в дальнейшем используется.

Специалисты рекомендуют не использовать эти два приложения, не нажимать на кнопки согласия с политикой конфиденциальности - это ставит под угрозу ваши личные данные.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Укрзализныце раскрыли схему мошенников-перекупщиков билетов.

А еще рассказывали о том, почему не стоит публиковать селфи из аэропорта.

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