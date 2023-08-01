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Додаток з Барбі використовувати не можна: фахівці зробили важливе попередження

Чому не можна використовувати програму з Барбі (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Після виходу фільму Барбі по всьому світу прокотилася хвиля "барбіманії". Люди знову почали скуповувати ляльок, грати в ігри з головними героями фільму у соціальних мережах та робити селфі для спеціальної програми.

У Міністерстві Цифровізації Польщі зробили важливе попередження про додаток за мотивами Барбі з використанням фото. Що не так з цією програмою - читайте нижче.

За словами фахівців, додаток щодо зміни своєї фотографії на образ Барбі – чергова пастка для масового збирання даних інтернет-користувачів.

"Спочатку була лялька, яка підкорила серця дівчат всього світу. Потім настав час для касового фільму з Марго Роббі в головній ролі. А потім "Барбіманія" охопила інтернет і засипала соцмережі фотографіями, де звичайна людина перетворюється на іграшку", - повідомляють на сторінці міністерства у Facebook.

У мережі доступні дві програми (barbieselfie.ai та bairbie.me) і обидва становлять велику загрозу для особистих даних користувачів.

Наприклад, приймаючи політику конфіденційності сервісу barbieselfie.ai, ви надаєте доступ до таких своїх даних:

  • камері смартфона
  • історії платежів
  • історія розташування за GPS
  • реєстраційним даним
  • точним технічним даними смартфона
  • даних про активність у соціальних мережах
  • інформації про взаємодію з іншими сервісами
  • даним опитувань та конкурсів

За даними міністерства, додаток bairbie.me не відповідає вимогам Загального регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) про захист персональних даних (GDPR) – не зрозуміло для чого використовується інформація, що перехоплена додатком, і як вона надалі використовується.

Фахівці рекомендують не використовувати ці дві програми, не натискати на кнопки згоди з політикою конфіденційності - це ставить під загрозу ваші особисті дані.

До речі, раніше ми писали про те, що в Укрзалізниці розкрили схему шахраїв-перекупників квитків.

А ще розповідали, чому не варто публікувати селфі з аеропорту.

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