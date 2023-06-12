В Киеве скоро появятся остановки-укрытия с инновационным дизайном: первые фото
В городах Украины продолжают устанавливать специальные остановки общественного транспорта с укрытием внутри. Архитекторы разработали проект предстоящей остановки-укрытия, которая в скором времени появится в Киеве.
О том, как будет выглядеть остановка-укрытие, рассказал архитектор Сергей Махно в своем Instagram.
Как будет выглядеть предстоящая остановка-укрытие
По словам архитектора, ключевым является то, что проект производится по технологии 3D-печати, что позволяет очень быстро производить и масштабировать образцы на всю территорию страны.
"Бетонная смесь для строительства остановки-укрытия прошла тщательные испытания на прочность и способность защитить от обломков. А футуристический инновационный дизайн остановки впишется в любой городской ландшафт", - написал Махно.
Также он отметил, что такая остановка уже в скором времени должна появиться в Киеве, далее при содействии местных властей, общин и партнеров проект может быть масштабирован.
Как будет выглядеть будущая остановка-укрытие (фото:instagram.com/makhno_serhii)
В каких городах уже есть остановки-укрытия
Харьков
Первая остановка-укрытие была установлена именно в Харькове еще в августе прошлого года. В укрытии, что на фото ниже, установлено 12 сидячих мест в общей сложности может разместиться до 30 человек. В помещении есть телевизор и прямая связь с диспетчером.
Также внутри этой остановки имеется 100 кг песка на случай пожара. К тому же есть камеры и проведен вай-фай.
Как выглядит остановка-укрытие в Харькове (фото: t.me/Tsaplienko)
Николаев
Остановки-укрытия сделали по израильскому образцу. В ней размещены лавочки для 18 человек, общая вместимость этой остановки выше - до 24 человек.
Стоимость конструкции - около 400 тысяч гривен. На ее изготовление, согласно требованиям железобетона, ушло около 10 дней.
Новую остановку-укрытие поставили в том месте, где 29 июля прошлого года в результате российского ракетного удара погибли восемь человек.
Так выглядит остановка-укрытие в Николаеве (фото: instagram.com/kimkimvitalii)
Остановка-укрытие (фото: Общественное. Николаев)
Раньше мы писали о том, какие конструкции с укрытием и где собираются поставить в Одессе.