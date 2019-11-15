Дочка Заворотнюк показала радісні фото

Дочка відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна показала щасливі фотографії на своїй сторінці в Instagram. Нові знімки можна побачити в її сториз.

Під одним із фото Аня написала, що не натішиться своїм манікюром.

Манікюр Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Нагадаємо, що, незважаючи на повідомлення в ЗМІ про те, що Анастасія Заворотнюк зараз все ще у важкому стані, її дочка не відмовляє собі в задоволенні відвідати виставки.

Манікюр Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Аня відвідала виставку сучасного мистецтва, яка була присвячена материнству, фемінізму і дітям. Деякі російські ЗМІ вважають, що можливо чутки про стан її матері перебільшені.

Після того, як "прекрасна няня" потрапила в лікарню, її донька Анна опинилася під пильною увагою ЗМІ. Щоб отримати хоч якусь інформацію від сім'ї журналісти навіть намагалися втрутитися в їх особисте життя.

Біля лікарні, де лежала актриса, постійно крутилися журналісти, які не раз фотографували близьких людей Заворотнюк. Одна співробітниця лікарні навіть хотіла продати фотографії хворої актриси, ім'я якої тоді було у всіх на слуху.

Через надто великого інтересу з боку ЗМІ та людей, чоловік актриси і Петро Чернишов заблокували коментарі до фотографій для сторонніх користувачів.