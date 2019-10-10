Дочка Заворотнюк показала фото з мамою

Анастасія Заворотнюк, яку нещодавно перевели з приватної московської клініки, де вона лікується від раку мозку, зараз дуже потребує підтримки друзів і близьких. Біля актриси чергують її чоловік Петро Чернишов і дочка Анна.

Варто зазначити, що навколо стану зірки "Моєї прекрасної няні" постійно ходять чутки. Погіршує ситуацію і те, що сім'я Анастасії не бажає йти на прямий контакт зі ЗМІ, щоб внести ясність у те, як почуває себе актриса.

Тим не менш, дочка зірки, 23-річна Анна Заворотнюк, час від часу дає деякі натяки. Так, модель і бізнес-леді нещодавно опублікувала в Instagram-сторіс сімейний знімок з мамою, братом Майклом, маленькою сестричкою Мілою і вітчимом Петром Чернишовим.

Анастасія Заворотнюк з сім'єю (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Цим знімком Анна Заворотнюк вирішила подякувати російському співаку Стасу Михайлову за підтримку.

"Спасибі вам велике", - підписала фото дочка Анастасії Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк (фото: bzns.media)

Справа в тому, що Михайлов нещодавно на своїй сторінці написав, що дуже обурений усіма спекуляціями навколо стану актриси.

"В даний час Анастасія Заворотнюк, її життя і здоров'я, стали об'єктом для пліток, відвертої неправди, перекручувань фактів та спекуляції на імені артистки... Зупиніться, люди..." - звернувся Михайлов і попросив помолитися за здоров'я актриси.