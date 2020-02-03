Донька Ольги Фреймут засвітилася на обкладинці книги: усі подробиці

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймут показала молодшу дочку Євдокію

Ольга Фреймут представила свою книгу "Немовля", яку вона написала у співпраці з педіатром Наталією Кундиной. Книга є посібником для молодих мам, але багато кого більше зацікавила не сама книга, а дитина на її обкладинці.

Справа в тому, що в 2017 році Фреймут стала мамою втретє. Але телеведуча ретельно приховувала свою дочку Євдокію. Тепер фото дівчинки з'явилося на обкладинці авторської книги Ольги. Фреймут опублікувала знімок книги на своїй сторінці в Instagram.

Донька Ольги Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

До цього телеведуча показувала тільки сімейні фото, на яких насилу можна було розгледіти Євдокію. Телеведуча підкреслила, що материнство - це не гламурне заняття.

Ольга Фреймут c донькою (фото: instagram.com/freimutolia)

"Ця книга підстрахує навіть досвідчених батьків, маючи зручну структуру, продумана до дрібниць. "Немовля" - це практичні поради з мого щоденника. Так відверто про материнство я ще ніколи нікому не розповідала", - зазначила Фреймут.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут розповіла про загибель своєї хорошої подруги Соломії Островської, яка не вижила після ДТП в Житомирській області. 25-річна дівчина була генеральним директором однієї з львівських клінік естетичної медицини.

Раніше повідомлялося про те, що Фреймут зробила несподівані заяви про Притулу і свого чоловіка.