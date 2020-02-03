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Дочь Ольги Фреймут засветилась на обложке книги: все подробности

STYLERЖизнь    03.02.2020 - 20:47
Дочь Ольги Фреймут засветилась на обложке книги: все подробности
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

Ольга Фреймут представила свою книгу "Младенец", которую она написала в сотрудничестве с педиатром Наталией Кундиной. Книга является пособием для молодых мам, но многих больше заинтересовала не сама книга, а ребенок на ее обложке.

Дело в том, что в 2017 году Фреймут стала мамой в третий раз. Но телеведущая тщательно скрывала свою дочь Евдокию. Теперь фото девочки появилось на обложке авторской книги Ольги. Фреймут опубликовала снимок книги на своей странице в Instagram.

Дочь Ольги Фреймут засветилась на обложке книги: все подробности

Дочь Ольги Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

До этого телеведущая показывала только семейные фото, на которых с трудом можно было разглядеть Евдокию. Телеведущая подчеркнула, что материнство - это не гламурное занятие.

Дочь Ольги Фреймут засветилась на обложке книги: все подробности

Ольга Фреймут c дочерью (фото: instagram.com/freimutolia)

"Эта книга подстрахует даже опытных родителей, имея удобную структуру, продумана до мелочей. "Младенец" - это практические советы из моего дневника. Так откровенно о материнстве я еще никому никогда не рассказывала", - отметила Фреймут.

Напомним, что Ольга Фреймут рассказала о гибели своей хорошей подруги Соломии Островской, которая не выжила после ДТП в Житомирской области. 25-летняя девушка была генеральным директором одной из львовских клиник эстетической медицины.

Ранее сообщалось о том, что Фреймут сделала неожиданные заявления о Притуле и своем муже.

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