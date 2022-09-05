Дочка Олени Кравець у стильній куртці влаштувала яскраву фотосесію на даху готелю

На фото Маша позує у стильній шкіряній куртці на фоні житлового комплексу "Поділ Престиж", який у народі називають "Монстром на Подолі" - 12-поверхового будинку біля метро "Контрактова площа", в якому забудовник самовільно надбудував чотири поверхи (ЖК так і не введено в експлуатацію).

Такі кадри дівчина зробила на терасі бару, який розташовується на даху готельного комплексу на вулиці Костянтинівській.

Маша Кравець на даху готельного комплексу (фото: instagram.com/maarriill)

Світлини зібрали багато схвальних відгуків.

Від коментаря не втрималася і зіркова мама Маші.

"Машулік, даси куртку поносити? А джинси?" - написала Олена.

На що її донька відповіла: "Подумаю".

Можливо, зірка Кварталу натякає, що Маша "вкрала" речі з її гардеробу.

Адже нещодавно дівчина фотографувалася в маминих чоботях...

Маша Кравець у Києві (фото: instagram.com/maarriill)