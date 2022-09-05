Дочка Олени Кравець у стильній куртці влаштувала яскраву фотосесію на даху готелю

Донька зірки Студії Квартал 95 Олени Кравець Маша влаштувала фотосесію на даху готельного комплексу у центрі Києва.
Яскравими світлинами 19-річна дівчина поділилася у своєму Instagram-акаунті.
На фото Маша позує у стильній шкіряній куртці на фоні житлового комплексу "Поділ Престиж", який у народі називають "Монстром на Подолі" - 12-поверхового будинку біля метро "Контрактова площа", в якому забудовник самовільно надбудував чотири поверхи (ЖК так і не введено в експлуатацію).
Такі кадри дівчина зробила на терасі бару, який розташовується на даху готельного комплексу на вулиці Костянтинівській.
Маша Кравець на даху готельного комплексу (фото: instagram.com/maarriill)
Світлини зібрали багато схвальних відгуків.
Від коментаря не втрималася і зіркова мама Маші.
"Машулік, даси куртку поносити? А джинси?" - написала Олена.
На що її донька відповіла: "Подумаю".
Можливо, зірка Кварталу натякає, що Маша "вкрала" речі з її гардеробу.
Адже нещодавно дівчина фотографувалася в маминих чоботях...
Маша Кравець у Києві (фото: instagram.com/maarriill)
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