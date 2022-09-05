Дочь Елены Кравец в стильной куртке устроила яркую фотосессию на крыше отеля

Дочь звезды студии Квартал 95 Елены Кравец Маша устроила фотосессию на крыше гостиничного комплекса в центре Киева.
Яркими фотографиями 19-летняя девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.
На фото Маша позирует в стильной кожаной куртке на фоне жилого комплекса "Подол Престиж", который в народе называют "Монстром на Подоле" - 12-этажного дома возле метро "Контрактовая площадь", в котором застройщик самовольно надстроил четыре этажа (ЖК так и не введен в эксплуатацию).
Такие кадры девушка сделала на террасе бара, который располагается на крыше гостиничного комплекса на улице Константиновской.
Маша Кравец на крыше гостиничного комплекса (фото: instagram.com/maarriill)
Фотографии собрали много положительных отзывов.
От комментария не удержалась и звездная мама Маши.
"Машулик, дашь куртку поносить? А джинсы?"- написала Елена.
На что ее дочь ответила: "Подумаю".
Возможно, звезда Квартала намекает, что Маша "украла" вещи из ее гардероба.
Ведь недавно девушка фотографировалась в маминых сапогах...
Маша Кравец в Киеве (фото: instagram.com/maarriill)
Напомним, на днях известная блогерша Саша Бо второй раз вышла замуж и показала яркие фото со свадьбы.
Также мы писали, что Квиткова и Добрынин наконец обвенчались.