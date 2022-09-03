Відома блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж: перші фото з весілля

Відома українська блогерка, за якою в соцмережах стежить понад 1,8 млн фоловерів, вдруге вийшла заміж. Її чоловіком став стоматолог Платон Тарнавський.

Новиною вона поділилась на своїй сторінці в Instagram .

Додамо, що раніше Саша була одружена з відомим блогером Ігорем Пустовітом. Їхній шестирічний шлюб закінчився скандальним розлученням. Блогерка заявляла, що колишній чоловік морально з неї знущався і шантажував. Офіційно вони розлучилися 21 грудня 2021 року.

Зазначимо, що обручки нареченому та нареченій під час розпису підносили діти блогерки від першого шлюбу.

На фото видно, що шию вона прикрасила ніжним намистом, а у волосся, яке зібрала в низький пучок, вставила квітку. На ногах у блогерки були блискучі босоніжки на шпильці. Родзинкою її образу був букет півоній.

Розпис пара провела у рідному місті Івано-Франківськ. Зокрема, для такої радісної події Саша Бо обрала білу приталену сукню з глибоким декольте та довгим розрізом для ноги.

Нагадаємо, що вперше Саша Бо засвітилася на фото з новим хлопцем на скандальній вечірці блогера Олександра Заліско, який у Львові в День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, влаштував пишне святкування свого дня народження.

Також писали про те, що Саша Бо шокувала зізнанням після скандалу з розлученням.