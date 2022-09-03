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Відома блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж: перші фото з весілля

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Івано-Франківськ, Субота 03 вересня 2022 22:16
Відома блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж: перші фото з весілля Відома блогерка Саша Бо вийшла заміж (instagram.com/sashaabo)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська блогерка, за якою в соцмережах стежить понад 1,8 млн фоловерів, вдруге вийшла заміж. Її чоловіком став стоматолог Платон Тарнавський.

Новиною вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.

"Офіційно Тарнавська", - підписала фотографії наречена.

Розпис пара провела у рідному місті Івано-Франківськ. Зокрема, для такої радісної події Саша Бо обрала білу приталену сукню з глибоким декольте та довгим розрізом для ноги.

На фото видно, що шию вона прикрасила ніжним намистом, а у волосся, яке зібрала в низький пучок, вставила квітку. На ногах у блогерки були блискучі босоніжки на шпильці. Родзинкою її образу був букет півоній.

Відома блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж: перші фото з весілля

Відома блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж (instagram.com/sashaabo)

Платон Тарнавський одягнув світлий костюм у сіро-блакитних тонах та стильні коричневі лофери.

Зазначимо, що обручки нареченому та нареченій під час розпису підносили діти блогерки від першого шлюбу.

Додамо, що раніше Саша була одружена з відомим блогером Ігорем Пустовітом. Їхній шестирічний шлюб закінчився скандальним розлученням. Блогерка заявляла, що колишній чоловік морально з неї знущався і шантажував. Офіційно вони розлучилися 21 грудня 2021 року.

Відома блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж: перші фото з весілляВідома блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж: перші фото з весілляВідома блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж: перші фото з весілляВідома блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж: перші фото з весілляВідома блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж: перші фото з весілля

Відома блогерка Саша Бо вийшла заміж (instagram.com/sashaabo)

Нагадаємо, що вперше Саша Бо засвітилася на фото з новим хлопцем на скандальній вечірці блогера Олександра Заліско, який у Львові в День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, влаштував пишне святкування свого дня народження.

Також писали про те, що Саша Бо шокувала зізнанням після скандалу з розлученням.

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