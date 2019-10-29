Добровольці в Золотому потрапили під обстріл після візиту Зеленського (відео)

Місто Золоте Луганської області було обстріляне незабаром після візиту Володимира Зеленського. Про подію розповів заступник гендиректора ATR, журналіст Айдер Муджабаєв в Facebook.

За словами журналіста, під час спілкування з Денисом "Янтарем" в прямому ефірі, доброволець був змушений перервати спілкування. Пізніше представник ветеранського корпусу "Азов" передзвонив і сказав, що їх позиція була обстріляна бойовиками зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, Денис "Янтар" - той доброволець, з яким у Зеленського виникла словесна перепалка, в якій президент вимагав у ветеранів здати зброю, а той в свою чергу просив гаранта підписати меморандум, що його вимагають учасники акції "Ні капітуляції".

Денис "Янтар" під час спілкування із Зеленським (скрін відео)

Володимир Зеленський після повернення з Золотого відзвітував, що все незаконне озброєння, наявне у добровольців, вивезено з міста.

За словами добровольця, бійці втрат не зазнали, але стріляли прицільно саме по ним.

"Ми тримаємо кулаки за Дениса, і його друзів, щоб все було добре", - говорить Муджабаєв.

Золоте обстріляли після візиту Зеленського (відео: YouTube/Айдер Муждабаєв)

Варто зазначити, що Денис розповів, що зброю добровольці не здали правоохоронцям, а віддали своїм товаришам у Золотому.

"Ми свою зброю перевезли в інше місце, але в Золотому. Якщо буде потрібно, ми її повернемо", - сказав "Янтар".

Також доброволець розповів, що після скандальної розмови з президентом, ані для нього, ані для його бійців не було жодних наслідків. "Янтар" сказав, що не відчуває себе скривдженим або ображеним, але манера спілкування президента його дещо збентежила.

Золоте обстріляли після візиту Зеленського (відео: YouTube/Телеканал ATR)