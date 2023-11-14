Воин ВСУ спас из растяжки "боевого украинского сокола": трогательное видео

Военный Вооруженных Сил Украины на фронте спас птицу. В частности, животное повисло на растяжке.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Силы обороны юга Украины.
На видео видно, что боец заметил несчастную птицу, висевшую без сознания на растяжке. Человек осторожно освободил птицу из опасности, а затем отнес ее в блиндаж и выходил.
Боец буквально заставлял его пить воду, и уже через некоторое время птица уже активно летала блиндажем.
Спасенной птицей оказалась сойка обыкновенная. Однако, военный в шутку называет ее "боевым украинским соколом" и "своим крестником".
"Во Всемирный день доброты воины на юге спасли волшебную птицу… Добро спасет мир, потому что оно заложено в человеческой природе. Следовательно, творить добро может каждый", - говорится в сообщении.
Также под видео отметила, что у людей, делающих добрые дела каждый день, лучший иммунитет, и они меньше болеют. Врачи объясняют это повышением уровня лимфоцитов и расширением кровеносных сосудов, что улучшает работу сердца. Кроме того, фиксируется повышение уровня серотонина и эндорфинов, которые помогают быстрее справляться со стрессом.
Сойка обычная - лесная птица семьи вороновых. В Украине оседлый, кочевой вид.
Сойка преимущественно обитатель лесов, селится во всех его типах, предпочитая старые деревья. Также ее можно встретить в посадках и старых парках.
Осенью птица охотится на ос. Когда созревают желуди, сойка запасает их на зиму. Набрав их полный клюв, она улетает как можно дальше от дуба и прячет под мох, опавшие листья или хвою.
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