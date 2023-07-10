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Удобрение, с которым ваши овощи вырастут рекордными. А еще оно бесплатное

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Понедельник 10 июля 2023 07:01
Удобрение, с которым ваши овощи вырастут рекордными. А еще оно бесплатное Как приготовить бесплатное удобрение (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Для подкормки овощей можно приготовить удобрение самостоятельно, чтобы изрядно сэкономить. Главное - знать, как правильно это сделать и каким растениям оно подходит. Одно из самых простых и универсальных - удобрение из крапивы, которая растет под ногами и абсолютно бесплатна.

Как сделать из этого сорняка удобрение, пишет Telegram Дача. Сад и город.

Чем полезно такое удобрение?

Эффект от крапивы как удобрения напрямую зависит от правильности ее применения и дозировки. Подкормку растений крапивой можно применять не для каждой садовой культуры.

Крапивой можно подкармливать:

  • томаты
  • огурцы
  • клубнику
  • перцы
  • морковь

Названные культуры хорошо отзываются на такое самодельное зеленое удобрение.

А вот эти овощи крапивой лучше не подкармливать:

  • чеснок
  • лук
  • бобовые

Вещества, содержащиеся в настое, отрицательно способствуют развитию перечисленных культур, угнетают их рост.

Удобрение, с которым ваши овощи вырастут рекордными. А еще оно бесплатное

Удобрение из крапивы - дешевое и полезное (фото: Дача. Сад и Огород)

Как приготовить удобрение

Нам понадобится:

  • измельченная крапива
  • ведро или пластиковый бочонок (5-10 литров)
  • вода

Половину емкости наполните крапивой и залейте водой. Смесь оставьте для брожения на 2 недели, после этого подкормку можно использовать. Разведите с водой 1:10.

Обязательно перед поливом удобрением предварительно увлажните почву под растениями.

В листьях и стеблях крапивы содержится:

  • до 50% азота
  • до 37% кальция
  • до 34% калия
  • до 6% магния
  • микроэлементы

Раньше мы писали, чем полить тыкву прямо сейчас, чтобы вырастить рекордно большие плоды.

Кроме того, читайте, чем подкормить сладкий перец в июле, чтобы был хороший урожай.

Также узнайте, как приготовить бесплатные удобрения из остатков продуктов питания.

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