Удобрение, с которым ваши овощи вырастут рекордными. А еще оно бесплатное
Для подкормки овощей можно приготовить удобрение самостоятельно, чтобы изрядно сэкономить. Главное - знать, как правильно это сделать и каким растениям оно подходит. Одно из самых простых и универсальных - удобрение из крапивы, которая растет под ногами и абсолютно бесплатна.
Как сделать из этого сорняка удобрение, пишет Telegram Дача. Сад и город.
Чем полезно такое удобрение?
Эффект от крапивы как удобрения напрямую зависит от правильности ее применения и дозировки. Подкормку растений крапивой можно применять не для каждой садовой культуры.
Крапивой можно подкармливать:
- томаты
- огурцы
- клубнику
- перцы
- морковь
Названные культуры хорошо отзываются на такое самодельное зеленое удобрение.
А вот эти овощи крапивой лучше не подкармливать:
- чеснок
- лук
- бобовые
Вещества, содержащиеся в настое, отрицательно способствуют развитию перечисленных культур, угнетают их рост.
Удобрение из крапивы - дешевое и полезное (фото: Дача. Сад и Огород)
Как приготовить удобрение
Нам понадобится:
- измельченная крапива
- ведро или пластиковый бочонок (5-10 литров)
- вода
Половину емкости наполните крапивой и залейте водой. Смесь оставьте для брожения на 2 недели, после этого подкормку можно использовать. Разведите с водой 1:10.
Обязательно перед поливом удобрением предварительно увлажните почву под растениями.
В листьях и стеблях крапивы содержится:
- до 50% азота
- до 37% кальция
- до 34% калия
- до 6% магния
- микроэлементы
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