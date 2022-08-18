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Чи можна змішувати шампуні різних марок та як це правильно робити

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Четвер 18 серпня 2022 15:05
Чи можна змішувати шампуні різних марок та як це правильно робити Чи можна змішувати шампуні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай у багатьох дівчат в ванній кімнаті можна побачити більше ніж одну пляшку шампуню. Їх власниці чергують використання засобу або просто змішують.

Як правильно змішувати шампуні - читайте нижче.

Навіщо змішувати шампуні

Зокрема, шампуні змішують для того, щоб надати їм додатковий ефект. Хтось хоче зробити шампунь більш поживним або, навпаки, більш очищуючим. Тому і використовують такий спосіб.

Змішування шампунів означає, що ви спочатку миєте голову одним шампунем, потім змиваєте його і намилюєте вже другим. Так ви отримуєте переваги обох.

Найпопулярніший спосіб - це спочатку скористатися більш очищуючим шампунем (сульфатним, наприклад), а потім більш м'яким - без сульфатним. Такий спосіб допоможе одночасно добре очистити шкіру голови, але при цьому не пересушити її.

Коли не можна змішувати

Зазначимо, що змішувати не можна лікувальні шампуні. Якщо людина лікує лупу або випадіння і користуєтеся засобом, який призначив лікар, то потрібно дотримуватись лише рекомендацій лікаря.

Також не варто змішувати шампуні на однаковій базі: наприклад, шампуні одного і того ж бюджетного бренду, адже вони можуть мати практично однаковий склад, який різниться лише ароматами. Результату у такому змішуванні не буде.

Окрім того, якщо ви хочете зробити шампунь більш очищуючим, то 1-2 крапель олії чайного дерева допоможуть домогтися цього ефекту.

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