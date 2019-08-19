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У "ДНР" запустили "міжпланетний поїзд" на Єленівку: його тягне допотопний тепловоз

STYLERЖиття    19.08.2019 - 20:59
У "ДНР" запустили "міжпланетний поїзд" на Єленівку: його тягне допотопний тепловоз
Фото: Поїзд в Донецьку (twitter.com/666_mancer)

Окупанти на Донбасі запустили потяг, який слідує з Донецька до Оленівки

В Донецьку запустили свій "Інтерсіті", який прямує за маршрутом Донецьк-Єленівка. Цікаво, що склад тягне допотопний тепловоз. Про це повідомив в Twitter користувач Necto Mancer. Самі окупанти дуже горді "святковою подією" і вважають, що нормальне життя в Донецьку відновлене.

"Донецьк. 10.08.19. Запуск міжпланетного поїзда Донецьк-Єленівка", - іронічно підписав блогер фото.

На фото можна розгледіти, що склад з декількох вагонів тягне тепловоз ЧМЕЗ, який був створений у 60-80 роках минулого століття в Чехословаччині.

У &quot;ДНР&quot; запустили &quot;міжпланетний поїзд&quot; на Єленівку: його тягне допотопний тепловоз

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Також блогер жартує, що швидкість у поїзді просто "приголомшлива".

"Для зображення щасливої масовки довелося відловлювати залізничників", - іронізує блогер.

У &quot;ДНР&quot; запустили &quot;міжпланетний поїзд&quot; на Єленівку: його тягне допотопний тепловоз

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

У відео гордо заявляють, що вокзал Донецька відновив свою роботу, при тому, що на електронному табло зазначено, що курсує тільки три потяги.

В мережі виникла ціла хвиля жартів з приводу "урочистої події".

  • Не має світових аналогів "новітній" тепловоз ЧМЕ3 споруди 70-80-х років минулого століття це вам не пиндоский тепловоз від General Electric і не жалюгідний Hyuidai Rotem - це дуже і дуже!
  • Їм відрубали світло? що Чмешка дизель тягне?
  • Дроти там ще в 15-му порізали просто, молода республіка адже.
  • Даєш запуск метро в Донецьку!!! Ні срср, ні Україна не змогли, а діра смогет.
  • А в 2012 на цьому вокзалі приймали гостей на євро-2012.
  • Це вагони поїзда вугіллячко і донбас, вони раніше на московію ходили.

У &quot;ДНР&quot; запустили &quot;міжпланетний поїзд&quot; на Єленівку: його тягне допотопний тепловоз

У &quot;ДНР&quot; запустили &quot;міжпланетний поїзд&quot; на Єленівку: його тягне допотопний тепловозСкріншот коментарів (twitter.com/666_mancer)

Як ми раніше повідомляли, в окупованому Донецьку бойовики зробили пам'ятник колишньому главі бойовиків "ДНР" Олександру Захарченко. При цьому дану скульптуру сильно "рознесли" користувачі мережі.

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