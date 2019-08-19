У "ДНР" запустили "міжпланетний поїзд" на Єленівку: його тягне допотопний тепловоз

Окупанти на Донбасі запустили потяг, який слідує з Донецька до Оленівки
В Донецьку запустили свій "Інтерсіті", який прямує за маршрутом Донецьк-Єленівка. Цікаво, що склад тягне допотопний тепловоз. Про це повідомив в Twitter користувач Necto Mancer. Самі окупанти дуже горді "святковою подією" і вважають, що нормальне життя в Донецьку відновлене.
"Донецьк. 10.08.19. Запуск міжпланетного поїзда Донецьк-Єленівка", - іронічно підписав блогер фото.
На фото можна розгледіти, що склад з декількох вагонів тягне тепловоз ЧМЕЗ, який був створений у 60-80 роках минулого століття в Чехословаччині.
Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)
Також блогер жартує, що швидкість у поїзді просто "приголомшлива".
"Для зображення щасливої масовки довелося відловлювати залізничників", - іронізує блогер.
Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)
У відео гордо заявляють, що вокзал Донецька відновив свою роботу, при тому, що на електронному табло зазначено, що курсує тільки три потяги.
В мережі виникла ціла хвиля жартів з приводу "урочистої події".
Скріншот коментарів (twitter.com/666_mancer)
Як ми раніше повідомляли, в окупованому Донецьку бойовики зробили пам'ятник колишньому главі бойовиків "ДНР" Олександру Захарченко. При цьому дану скульптуру сильно "рознесли" користувачі мережі.
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