На ім'я загиблого Кузьми надіслали штраф: мережа обурюється

Кузьма Скрябін давно загинув і отримав повідомлення про штраф (фото: колаж РБК-Україна)

Загиблого Кузьму хочуть оштрафувати чотири роки потому

Кузьми Скрябіна немає в живих вже більше чотирьох років, але на його ім'я (Андрій Кузьменко) податкова надіслала повідомлення про штраф. Про це написав гонщик і волонтер Олексій Мочанов на своїй сторінці в Facebook.

Мочанов сильно обурений тим, що співробітники податкової служби не слідкують за тим, кому посилають повідомлення. При цьому він зазначив, що сам готовий заплатити штраф загиблого в лютому 2015 року Кузьми, який становить 1 613 гривень 13 копійок.

"Долбні з податкової 3 липня 2019 року надіслали Кузьмі штраф. Через 4,5 роки після його загибелі. Я готовий його сплатити, щоб Держава Україна не постраждала. І щоб на Андрію не висів висяк, може він і справді колись щось недокинув на рахунок податкової. Я хочу, щоб якщо ви мене читаєте, долбні, ви в лічку скинули мені, як вам закрити ці 1613,35 коп. І щоб ви знайшли невміняшку, яке в липні 2019 відправило штраф на адресу загиблого в лютому 2015 Андрія Вікторовича Кузьменко. Чекаю", - написав Мочанов.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також обурені роботою податкової, але зазначили, що це лист склався автоматично на основі даних з бази податкової служби.

Люди тут не при чому. Це автоматично створений лист на основі даних з податкової бази;

Вибачте, а реєстри навіщо? Або в конверт воно теж автоматично потрапило? Марки наліпило і в скриньку автоматично пішло?

Скріншот з Facebook

Я за звернення в судові органи. Або забити, нехай собі шлють далі. Він зареєстрований як ФОП і після смерті ФОП не зняли з реєстрації, а потім прийшла пора з нарахуванням і сплатою ЄСВ від мін. зарплати незалежно від веління діяльності. Ні в якому разі не платити. Якщо заплатити - знову прийде штраф і ще нарахують пеню;

Скріншот з Facebook

ФОП закрили ще 2/04/15, але швидше за все не здали звітність або не закрили недоїмку, ФОП продовжує висіти в базі вже знятий з обліку. За сумою це не нові нарахування, а заборгованість, яку мають закрити спадкоємці. По ЄСВ терміну давності немає. Куди платити зазначено в листі. Платити можна з особистої карти/через касу банку.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що Кузьмі Скрябіну встановлять новий пам'ятник у серпні цього року під Києвом на межі сіл Святопетровское і Софіївська Борщагівка.

Раніше повідомлялося про те, що відомий астролог розповів про загибель Кузьми Скрябіна.