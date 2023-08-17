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"Вы же меня понимаете". В Харькове работник пиццерии отказался обслуживать на украинском языке

Новина українською →
Харьков, Четверг 17 августа 2023 10:51
"Вы же меня понимаете". В Харькове работник пиццерии отказался обслуживать на украинском языке В Харькове сотрудник кафе не умеет говорить на украинском языке (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове сотрудник пиццерии отказался обслуживать посетителя на государственном языке. Парень заявил, что не "собирается выполнять приказы".

О ситуации рассказал в Telegram журналист Константин Андриюк.

Детали языкового скандала

Инцидент произошел в заведении "Pizza Day" на Полтавском пути, 153. Сотрудник заведения Андрей наотрез отказался говорить на украинском языке с посетителем, аргументируя это тем, "что его и так понимают".

"Вы меня понимаете и так? Это сильно нужно? Я не собираюсь выполнять ваши приказы. Вы не клиент, я вам даю заказ, а вы забираете", - ответил сотрудник на просьбу обслужить мужчину на государственном языке.

Когда клиент попросил объяснить, почему так, кассир пиццерии сказал, что "на просьбу можно получить отказ".

"А я не хочу. В просьбе можно отказать, вы не клиент", - настаивал Андрей.

Смотрите на видео, как все происходило.

Как мы ранее сообщали, в Житомире продавцы попали в языковой скандал.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе женщина набросилась на кассира из-за украинского языка.

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