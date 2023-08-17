"Вы же меня понимаете". В Харькове работник пиццерии отказался обслуживать на украинском языке

В Харькове сотрудник пиццерии отказался обслуживать посетителя на государственном языке. Парень заявил, что не "собирается выполнять приказы".

Детали языкового скандала

Инцидент произошел в заведении "Pizza Day" на Полтавском пути, 153. Сотрудник заведения Андрей наотрез отказался говорить на украинском языке с посетителем, аргументируя это тем, "что его и так понимают".

"Вы меня понимаете и так? Это сильно нужно? Я не собираюсь выполнять ваши приказы. Вы не клиент, я вам даю заказ, а вы забираете", - ответил сотрудник на просьбу обслужить мужчину на государственном языке.

Когда клиент попросил объяснить, почему так, кассир пиццерии сказал, что "на просьбу можно получить отказ".

"А я не хочу. В просьбе можно отказать, вы не клиент", - настаивал Андрей.

Смотрите на видео, как все происходило.