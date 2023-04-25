В Днепре открылся МакДональдс впервые с начала войны: что известно

Что известно об открытии МакДональдза в Днепре

В пабликах распространились видео очередей в заведения быстрого питания.

Рестораны открываются в разных частях города. МакДональдс на пл. Старомостова, 5 расположен у железнодорожного вокзала и удобен для горожан и гостей города.

Ресторан на пр. Гагарина, 128 популярен среди молодежи, ведь рядом расположены несколько учебных заведений.

Еще два ресторана - на пр. Героев, 2-В и ул. Кондратюка, 2-В - расположены в разных районах, рядом с набережной и зонами отдыха.

Также "мак" открылся на левом берегу - на пр. Слобожанском, 1-А.

Заведения будут работать с 07:00 до 22:00.

Кроме того, появились цены в МакДональдсе в Днепре. Они не отличаются от стоимости по Украине. Например, БигМак меню можно взять за 172 гривны, а Биг Тейсти меню - 229 гривен.

Следует заметить, что в настоящее время в меню есть не все позиции общего меню. Пока посетители не могут заказать меню Роял Чизбургер и Дабл Роял Чизбургер, но со временем меню будет расширено.

Доставка McDelivery через Glovo та Bolt Food должна заработать в полную силу в начале мая.

Ранее компания заявляла о возвращении в Днепр в конце апреля.

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Известно, что следующие заведения в Днепре откроются на ул. Глинки, 2 и ул. Нижнеднепровской, 17 в начале мая. Точная дата будет озвучена на официальных страницах компании в соцсетях.

Как работают МакДональдз во время войны

В случае объявления воздушной тревоги команда заведения завершает работу, закрывает ресторан и призывает посетителей пройти в ближайшее укрытие.

После завершения тревоги или возобновления подачи электроэнергии потребуется некоторое время, чтобы настроить оборудование и подготовиться к открытию.

"Наши заведения могут открываться позже обычного для выполнения более сложных работ, связанных с обслуживанием оборудования и генеральной уборкой заведения", - указывается на сайте МакДональдзу.