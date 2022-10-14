В Днепре из больницы сбежал пленный российский оккупант. Но не далеко

В Днепре предпринял попытку бегства российский военнопленный, которому в больнице оказывали медицинскую помощь, так как захватчик был ранен. Несмотря на конвой, оккупант умудрился дать деру, но был быстро пойман.

Об инциденте 14 октября рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram .

Отмечается, что раненый пленный находился на стационарном лечении в днепровской клинике. Когда благодаря врачам его состояние улучшилось, российский солдат попробовал скрыться.

"В Днепре из больницы пытался сбежать пленный рашист. Там он находился на стационарном лечении под конвоем. Беглеца быстро задержали", - говорится в публикации.

Также Геращенко выложил соответствующее фото.

В Днепре пленный раненый российский захватчик попытался сбежать из больницы (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)

Позже стало известно, что поймали сбежавшего пленного оккупанта на проспекте Поля.

Также в сети уточнили, что захватчиком оказался заключенный, который сидел на подконтрольной "ЛНРовцам" территории Луганской области. Там мужчину завербовали российские спецслужбы и отправили воевать.

На фронте воины ВСУ ранили оккупанта и взяли в плен, после чего захватчика отправили в Днепр для оказания медпомощи.

Напомним, в Украине создали "горячую линию" для российских военных и их родственников. Проект "Хочу жить" помогает солдатам РФ безопасно сдаться в плен.

После того, как российский диктатор объявил частичную мобилизацию и первых "чмобиков" стали бросать в Украину на войну, в Главном управлении разведки МОУ констатировали, что через несколько недель на эту горячую линию поступили тысячи обращений от оккупантов, изъявивших желание сдаться в плен.

К слову, вчера спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, как в Херсонской области украинским защитникам сдалась в плен большая группа кафиров, которые даже для этого убили своего командира.