У Дніпрі з лікарні втік полонений російський окупант. Та не далеко

У Дніпрі спробував втекти російський військовополонений, якому в лікарні надавали медичну допомогу, оскільки загарбника було поранено. Незважаючи на конвой, окупант примудрився накивати п'ятами, але був швидко спійманий.

Про інцидент 14 жовтня розповів радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram .

Зазначається, що поранений полонений перебував на стаціонарному лікуванні у дніпровській клініці. Коли завдяки лікарям його стан покращився, російський солдат спробував втекти.

"У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений рашист. Там він перебував на стаціонарному лікуванні під конвоєм. Втікача швидко затримали", - йдеться у публікації.

Також Геращенко виклав відповідне фото.

У Дніпрі полонений поранений російський загарбник спробував втекти з лікарні (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)

Пізніше стало відомо, що зловили полоненого окупанта, що втік, на проспекті Поля.

Також у мережі уточнили, що загарбником виявився ув'язнений, який сидів на підконтрольній "ЛНРівцям" території Луганської області. Там чоловіка завербували російські спецслужби та відправили воювати.

На фронті воїни ЗСУ поранили окупанта і взяли в полон, після чого загарбника відправили у Дніпро для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, в Україні створили "гарячу лінію" для російських військових та їх родичів. Проект "Хочу жить" допомагає солдатам РФ безпечно здатися в полон.

Після того, як російський диктатор оголосив часткову мобілізацію та перших "чмобіків" стали кидати в Україну на війну, у Головному управлінні розвідки МОУ констатували, що за кілька тижнів на цю гарячу лінію надійшли тисячі звернень від окупантів, які виявили бажання здатися в полон.

До слова, вчора спікер Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, як у Херсонській області українським захисникам здалася в полон велика група окупантів, які навіть для цього вбили свого командира.