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В Україні створили "гарячу лінію" для російських військових та їх родичів

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Україна, Неділя 18 вересня 2022 14:26
В Україні створили "гарячу лінію" для російських військових та їх родичів Фото: для росіян запустили "гарячу лінії" для здачі в полон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні створили "гарячу лінію" для російських солдатів та їх родин. Солдати РФ зможуть безпечно здатися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Зазначається, що в Україні створили державний проєкт "Хочу жить", аби допомогти російським військовим здатися в полон ЗСУ. Росіянам гарантують безпечні умови утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Таким чином Україна зможе поповнити обмінний фонд, щоб повернути додому захисників.

В рамках проєкту запустила цілодобову "гарячу лінію" для прийому звернень від російських військових та їхніх родин. Для отримання інформації слід телефонувати за номерами:

  • +38 066 580 34 98
  • +38 093 119 29 84

Також дізнатися необхідну інформацію можна в Telegram-каналі "Хочу жить".

Нагадаємо, родичів українських полонених закликали не поширювати особисту інформацію бійців та попередили про маніпуляції Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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