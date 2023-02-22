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В Днепре на балконе квартиры обнаружили 140 незваных "гостей": фото неожиданной находки

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Днепр, Среда 22 февраля 2023 13:37
В Днепре на балконе квартиры обнаружили 140 незваных "гостей": фото неожиданной находки Летучих мышей обнаружили в Днепре в квартире (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре на балконе квартиры многоэтажки обнаружили 140 летучих мышей. В частности, там они выбрали место для зимней спячки.

Об этом сообщили на странице ГСЧС Украины в Telegram.

Что сделали спасатели

Чтобы избавиться от незваных гостей, владельцу жилья пришлось вызвать спасателей. Инцидент произошел на улице Большая Деевская Новокодацкого района Днепра.

Также владелец вызвал к месту строительную бригаду, демонтировавшую подвесной потолок и гипсокартонные стены лоджии.

Когда спасатели приехали к месту, обнаружили в помещении под утеплителем целую стаю летучих мышей.

В Днепре на балконе квартиры обнаружили 140 незваных &quot;гостей&quot;: фото неожиданной находкиВ Днепре на балконе квартиры обнаружили 140 незваных &quot;гостей&quot;: фото неожиданной находкиВ Днепре на балконе квартиры обнаружили 140 незваных &quot;гостей&quot;: фото неожиданной находкиВ Днепре в квартире обнаружили 140 летучих мышей (t.me/dsns_telegram)

Куда направили животных

Далее спасатели отловили 140 животных и поместили их в картонную коробку с отверстиями. Позже летучих мышей забрали волонтеры.

Добавим, что обычно на зиму летучие мыши поселяются в щелях под окнами или в стенах многоэтажных построек. Важно знать, что такие животные:

  • Не агрессивны по отношению к людям:
  • Не едят человеческую пищу, соответственно не вредят запасам;
  • Летучие мыши не грызут материалы, из которых построен дом;
  • Никаких инфекций от летучих мышей к людям воздушно-капельным путем не передается;
  • Все виды летучих мышей Украины занесены в Красную книгу, поэтому убивать их категорически запрещено.

Ранее мы сообщали, что в квартире днепрянина "поселились" 700 летучих мышей.

Также мы писали, что офис в Харькове атаковали сотни летучих мышей, пока работники были в отпуске.

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