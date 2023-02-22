В Днепре на балконе квартиры обнаружили 140 незваных "гостей": фото неожиданной находки
В Днепре на балконе квартиры многоэтажки обнаружили 140 летучих мышей. В частности, там они выбрали место для зимней спячки.
Об этом сообщили на странице ГСЧС Украины в Telegram.
Что сделали спасатели
Чтобы избавиться от незваных гостей, владельцу жилья пришлось вызвать спасателей. Инцидент произошел на улице Большая Деевская Новокодацкого района Днепра.
Также владелец вызвал к месту строительную бригаду, демонтировавшую подвесной потолок и гипсокартонные стены лоджии.
Когда спасатели приехали к месту, обнаружили в помещении под утеплителем целую стаю летучих мышей.
В Днепре в квартире обнаружили 140 летучих мышей (t.me/dsns_telegram)
Куда направили животных
Далее спасатели отловили 140 животных и поместили их в картонную коробку с отверстиями. Позже летучих мышей забрали волонтеры.
Добавим, что обычно на зиму летучие мыши поселяются в щелях под окнами или в стенах многоэтажных построек. Важно знать, что такие животные:
- Не агрессивны по отношению к людям:
- Не едят человеческую пищу, соответственно не вредят запасам;
- Летучие мыши не грызут материалы, из которых построен дом;
- Никаких инфекций от летучих мышей к людям воздушно-капельным путем не передается;
- Все виды летучих мышей Украины занесены в Красную книгу, поэтому убивать их категорически запрещено.
Ранее мы сообщали, что в квартире днепрянина "поселились" 700 летучих мышей.
Также мы писали, что офис в Харькове атаковали сотни летучих мышей, пока работники были в отпуске.