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Офіс у Харкові атакували сотні тварин, доки працівники були у відпустці (відео)

Харків, Середа 02 вересня 2020 08:20
Офіс у Харкові атакували сотні тварин, доки працівники були у відпустці (відео)
У Харкові офіс атакували кажани (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Харкові в офісі оселилися рукокрилі, які пробралися через відкрите вікно

У Харкові оселилася колонія кажанів в одному з офісів. Коли працівники вийшли з відпустки, вони були шоковані. Сотня тварин окупувала приміщення, а виселяти їх довелося за допомоги фахівців.

Рукокрилі літали по кімнаті, сиділи на шторі, йдеться в сюжеті ТСН.

Волонтери приїхали, щоб забрати кажанчиків і перенести їх в природне середовище проживання. В середину сімейство рукокрилих потрапило через відчинене вікно, яке працівники залишили провітрювати. У приміщення вони потрапили, а от вибратися не змогли.

У офісі налічили більше сотні кажанів: рудих вечірниць і пізніх кажанів. На жаль, шість тварин загинуло, очевидно, від виснаження.

А от в одному з медичних закладів опинилися в пастці майже півтисячі кажанів. Вижило лише дев'ять. У центрі реабілітації кажанів живе близько 70 тварин, яких не можна відпускати через різного роду травми.

Фахівці радять закривати вікна квартир, якщо ви надовго залишаєте приміщення, щоб воно не стало притулком для тварин.

У Харкові офіс атакували кажани (відео: YouTube/ТСН)

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