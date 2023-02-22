У Дніпрі на балконі квартири виявили 140 непроханих "гостей": фото неочікуваної знахідки

У Дніпрі на балконі квартири багатоповерхівки виявили 140 кажанів. Зокрема, там вони обрали собі місце для зимової сплячки.

Про це повідомили на сторінці ДСНС України у Telegram .

Що зробили рятувальники

Щоб позбавитися непроханих гостей, власнику житла довелося викликати рятувальників. Інцидент трапився на вулиці Велика Діївська Новокодацького району Дніпра.

Також власник викликав до місця будівельну бригаду, яка демонтувала підвісну стелю та гіпсокартонні стіни лоджії.

Коли рятувальники приїхали до місця, виявили у приміщенні під утеплювачем цілу зграю кажанів.

У Дніпрі в квартирі виявили 140 кажанів (t.me/dsns_telegram)

Куди направили тварин

Далі рятувальники відловили 140 тварин і помістили їх до картонної коробки з отворами. Пізніше кажанів забрали волонтери.

Додамо, що зазвичай на зиму кажани оселяються в щілинах під вікнами чи в стінах багатоповерхових будівель. Важливо знати, що такі тварини: