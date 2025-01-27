Дни ангела в феврале 2025: кто празднует именины по новому и старому календарю

День ангела - это важный день, когда почитают святого покровителя, в честь которого получил имя близкий человек. Поэтому это прекрасная возможность поздравить родных теплыми словами.
О том, у кого день ангела в феврале по новому и по старому церковному календарю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кстати, недавно мы рассказывали о том, какие праздники будут в феврале по новому календарю.
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При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Chas.news.