У Дністрі потонув хлопчик: випробував власний винахід

Хлопчик сконструював рятувальний жилет і вирішив його випробувати
У Тернопільській області втопився 10-річний хлопчик, так як вирішив поплавати в жилеті, який сконструював сам. Про це повідомили в прес-службі Головного управління поліції в Тернопільській області.
Трагедія сталася в селі Космирин Бучацького району Тернопільської області. У понеділок, 26 серпня, близько 18:00, 10-річний місцевий житель перебував разом з друзями на пасовище і пас корів. Потім діти вирішили скупатися в Дністрі, і хлопчик вирішив випробувати власний винахід – жилет з пластикових пляшок.
Він надів його на його себе і увійшов у воду. Через деякий час саморобний жилет розв'язався. Як розповіли інші діти – він намагався доплисти до берега самостійно, але йому не вдалося, і він пішов під воду.
Решта дітей допомогти йому не могли, так як самі погано плавали. А коли прибігли дорослі – дитина вже була під водою.
Тіло загиблої дитини змогли виявити лише через два дні. Дільничний Бучацького відділення поліції знайшов його 28 серпня в декількох кілометрах від місця події.
Поліція почала розслідування по 1 ч. ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "Нещасний випадок".
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