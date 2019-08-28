У Дністрі потонув хлопчик: випробував власний винахід

У Тернопільській області втопився 10-річний хлопчик, так як вирішив поплавати в жилеті, який сконструював сам. Про це повідомили в прес-службі Головного управління поліції в Тернопільській області.

Трагедія сталася в селі Космирин Бучацького району Тернопільської області. У понеділок, 26 серпня, близько 18:00, 10-річний місцевий житель перебував разом з друзями на пасовище і пас корів. Потім діти вирішили скупатися в Дністрі, і хлопчик вирішив випробувати власний винахід – жилет з пластикових пляшок.

Він надів його на його себе і увійшов у воду. Через деякий час саморобний жилет розв'язався. Як розповіли інші діти – він намагався доплисти до берега самостійно, але йому не вдалося, і він пішов під воду.

Решта дітей допомогти йому не могли, так як самі погано плавали. А коли прибігли дорослі – дитина вже була під водою.

Тіло загиблої дитини змогли виявити лише через два дні. Дільничний Бучацького відділення поліції знайшов його 28 серпня в декількох кілометрах від місця події.

Поліція почала розслідування по 1 ч. ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "Нещасний випадок".

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