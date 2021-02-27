Під Дніпром натовп ледь не затоптав пенсіонерку, штурмуючи секонд-хенд: мережу обурило відео

У Кам'янському натовп людей кинувся в секонд-хенд відразу після відкриття і збив з ніг пенсіонерку, яка також була в черзі, і не витримала потужного натиску тих, хто облягав торгову точку.

Про це передає видання " Наше місто ".

Засліплені бажанням якомога скоріше потрапити в магазин громадяни не відразу помітили жінку, яка впала їм під ноги.

Пенсіонерка через кілька секунд самостійно почала підійматися, і до неї на допомогу поспішили деякі небайдужі громадяни з черги та співробітниця секонд-хенду.

Також у мережі з'явилося відео інциденту, зняте очевидцем.

Судячи з кадрів, такий ажіотаж шопоголіків, коли люди почали буквально ломитися в магазин відразу після відкриття, пояснюється акцією -70% на товари, про що свідчить оголошення на вході.

Зазначимо, що попри карантин, близько половини покупців ігнорували вимогу про маски, а про дотримання соціальної дистанції говорити взагалі не доводиться.

Відео: Під Дніпром люди ломилися в секонд-хенд і збили з ніг пенсіонерку в черзі

Ролик про прикрий випадок, який стався в Кам'янському днями, викликав у мережі чимало обурених коментарів і зібрав багато тисяч переглядів. Юзери також висловлюють думку, що секонд-хенд переважно облягали перекупники.