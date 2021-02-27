Під Дніпром натовп ледь не затоптав пенсіонерку, штурмуючи секонд-хенд: мережу обурило відео
У Кам'янському натовп людей кинувся в секонд-хенд відразу після відкриття і збив з ніг пенсіонерку, яка також була в черзі, і не витримала потужного натиску тих, хто облягав торгову точку.
Про це передає видання "Наше місто".
Засліплені бажанням якомога скоріше потрапити в магазин громадяни не відразу помітили жінку, яка впала їм під ноги.
Пенсіонерка через кілька секунд самостійно почала підійматися, і до неї на допомогу поспішили деякі небайдужі громадяни з черги та співробітниця секонд-хенду.
Також у мережі з'явилося відео інциденту, зняте очевидцем.
Судячи з кадрів, такий ажіотаж шопоголіків, коли люди почали буквально ломитися в магазин відразу після відкриття, пояснюється акцією -70% на товари, про що свідчить оголошення на вході.
Зазначимо, що попри карантин, близько половини покупців ігнорували вимогу про маски, а про дотримання соціальної дистанції говорити взагалі не доводиться.
Відео: Під Дніпром люди ломилися в секонд-хенд і збили з ніг пенсіонерку в черзі
Ролик про прикрий випадок, який стався в Кам'янському днями, викликав у мережі чимало обурених коментарів і зібрав багато тисяч переглядів. Юзери також висловлюють думку, що секонд-хенд переважно облягали перекупники.
- В таких "чергах" стоять і штовхаються перекупки (новий завіз). Купив джинси за 100 грн - продав мінімум за 400. Футболка за 50 іде на ринку за 200. А приходиш у другій половині дня і вже вільно. Немає звичайно вже ось тих нових і модних із заводськими бірками речей...
- Дивно, там в основному молоді люди. Невже справи дійсно кепські, що вони не можуть собі одяг новий купити? Може там якесь завезення, чогось? Або на перепродаж набирають?
- Дикуни!
- Це все перекупки. Потім виставлятимуть на продаж в інтернет: "Купили нашій принцесі, зрізали бірки й не встигли поносити".
- Дичина.
- Все норм, це просто кінець епохи бідності.
Раніше повідомлялося, що в Житомирі охоронці в магазині ногами побили чоловіка, який зайшов погрітися.
Також ми писали про те, що нещодавно в Харкові покупець вдарив дівчину-касира ногою в обличчя і нарвався на самосуд.