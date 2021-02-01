Охоронці в магазині ногами побили чоловіка, який зайшов погрітися

В Житомирі охорона побила чоловіка (колаж РБК-Україна)

У Житомирі охоронці магазину жорстко побили безхатченка, який зайшов погрітися. Чоловік замерз і зайшов в магазин, але його звідти силою витягли співробітники охорони, мало того, вони побили його палицею.

Про це розповіли в сюжеті ТСН. Інцидент на відео зняли очевидці.

"Два здорових чоловіки б'ють його ногами. Він взагалі злякався. Я просто пізно почала знімати. Вони його почали тягнути. Він просив не бити і віддати йому пакет. Наскільки це так жорстоко поводитися з людиною", - розповіла очевидець Дар'я Блажиєвська.

Зазначимо, що чоловіка охоронці тягли по підлозі так, що у нього злетів з ноги один черевик.

На зауваження людей охоронці не реагували. Зате реакція поліції на відео в соцмережах не змусила себе чекати. За фактом побиття там розпочали кримінальне провадження

У житомирському магазині жорстоко побили безхатченка

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