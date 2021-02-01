ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Охоронці в магазині ногами побили чоловіка, який зайшов погрітися

Житомир, Понеділок 01 лютого 2021 11:14
Охоронці в магазині ногами побили чоловіка, який зайшов погрітися
В Житомирі охорона побила чоловіка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Житомирі охоронці магазину жорстко побили безхатченка, який зайшов погрітися. Чоловік замерз і зайшов в магазин, але його звідти силою витягли співробітники охорони, мало того, вони побили його палицею.

Про це розповіли в сюжеті ТСН. Інцидент на відео зняли очевидці.

"Два здорових чоловіки б'ють його ногами. Він взагалі злякався. Я просто пізно почала знімати. Вони його почали тягнути. Він просив не бити і віддати йому пакет. Наскільки це так жорстоко поводитися з людиною", - розповіла очевидець Дар'я Блажиєвська.

Зазначимо, що чоловіка охоронці тягли по підлозі так, що у нього злетів з ноги один черевик.

На зауваження людей охоронці не реагували. Зате реакція поліції на відео в соцмережах не змусила себе чекати. За фактом побиття там розпочали кримінальне провадження

У житомирському магазині жорстоко побили безхатченка

Як ми раніше повідомляли, у Миколаєві чоловік у трусах побив водія авто і відібрав у нього машину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя охрана

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся