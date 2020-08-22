Під Дніпром після сильного дощу обвалився міст: з'явилися фото

У Кам'янському обвалився міст через Дніпро (фото: sobitie.com.ua)

Міст в Кам'янському востаннє перевіряли на міцність два місяці тому

У Кам'янському сталося обвалення моста через Дніпро в районі річкового порту - після сильного дощу впала частина мостового переходу з доріжкою для пішоходів, з огорожею і стовпом.

Інцидент стався вранці 22 серпня, передає "Дніпро Оперативний".

З'явилися фото з місця НП, де шматки мосту сповзли вниз по насипу.

Також на руїни переправи прибули "бригади по доброустрою", які розгрібають завали. У поліції кажуть, що вони тут для того, щоб забезпечити правопорядок".

За попередньою інформацією, в результаті обвалення ніхто не постраждав.

Зазначається, що торік міська влада стверджувала, що міст знаходиться в нормальному стані та спорудженню нічого не загрожує, металеві та бетонні конструкції не мають серйозних дефектів і не впливають на руйнування асфальтобетонного покриття на мосту.

Останнє обстеження переправи через річку поводили наприкінці червня 2020-го, а капітальний ремонт планували здійснити в наступному році.

У Кам'янському обвалився міст через Дніпро (фото: dnepr.express)

Нагадаємо, що нещодавно під Дніпром обвалився міст разом з фурою, в мережу потрапило відео інциденту.

Також ми писали про те, що в червні під Тернополем обвалився міст разом з автомобілем, і вантажівка зависла у повітрі.