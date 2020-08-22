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Под Днепром после сильного дождя обвалился мост: появились фото

Каменское, Суббота 22 августа 2020 17:20
Под Днепром после сильного дождя обвалился мост: появились фото
В Каменском обвалился мост через Днепр (фото: sobitie.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Мост в Каменском в последний раз проверяли на прочность два месяца назад

В Каменском произошло обрушение моста через Днепр в районе речного порта - после сильного дождя рухнула часть мостового перехода с дорожкой для пешеходов, с ограждением и столбом.

Инцидент произошел утром 22 августа, передает "Днепр Оперативный".

Появились фото с места ЧП, где куски моста сползли вниз по насыпи.

Также на руины переправы прибыли "бригады по благоустройству", которые разгребают завалы. В полиции говорят, что они здесь для того, "чтобы обеспечить правопорядок".

По предварительной информации, в результате обрушения никто не пострадал.

Отмечается, что в прошлом году городские власти утверждали, что мост находится в нормальном состоянии и сооружению ничего не угрожает, металлические и бетонные конструкции не имеют серьезных дефектов и не влияют на разрушение асфальтобетонного покрытия на мосту.

Последнее обследование переправы через реку поводили в конце июня 2020-го, а капитальный ремонт планировали осуществить в следующем году.

Под Днепром после сильного дождя обвалился мост: появились фотоПод Днепром после сильного дождя обвалился мост: появились фотоПод Днепром после сильного дождя обвалился мост: появились фото

В Каменском обвалился мост через Днепр (фото: dnepr.express)

Напомним, что недавно под Днепром обвалился мост вместе с фурой, в сеть попало видео инцидента.

Также мы писали о том, что в июне под Тернополем обвалился мост вместе с автомобилем, и грузовик повис в воздухе.

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