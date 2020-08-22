Под Днепром после сильного дождя обвалился мост: появились фото

Мост в Каменском в последний раз проверяли на прочность два месяца назад
В Каменском произошло обрушение моста через Днепр в районе речного порта - после сильного дождя рухнула часть мостового перехода с дорожкой для пешеходов, с ограждением и столбом.
Инцидент произошел утром 22 августа, передает "Днепр Оперативный".
Появились фото с места ЧП, где куски моста сползли вниз по насыпи.
Также на руины переправы прибыли "бригады по благоустройству", которые разгребают завалы. В полиции говорят, что они здесь для того, "чтобы обеспечить правопорядок".
По предварительной информации, в результате обрушения никто не пострадал.
Отмечается, что в прошлом году городские власти утверждали, что мост находится в нормальном состоянии и сооружению ничего не угрожает, металлические и бетонные конструкции не имеют серьезных дефектов и не влияют на разрушение асфальтобетонного покрытия на мосту.
Последнее обследование переправы через реку поводили в конце июня 2020-го, а капитальный ремонт планировали осуществить в следующем году.
В Каменском обвалился мост через Днепр (фото: dnepr.express)
Напомним, что недавно под Днепром обвалился мост вместе с фурой, в сеть попало видео инцидента.
Также мы писали о том, что в июне под Тернополем обвалился мост вместе с автомобилем, и грузовик повис в воздухе.