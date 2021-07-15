RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Дніпром знайшли артефакти кіммерійців, бронзової епохи та раннього середньовіччя (фото)

Автор: Володимир Костирін

Під Дніпром археологи виявили стародавні поселення, артефакти та зброю кількох історичних епох, які відносяться до кіммерійського періоду, мідної та бронзової епох, раннього середньовіччя і XVIII століття. Розкопки ведуться на місці майбутнього будівництва траси Н-31 Дніпро - Решетилівка.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці "Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області".

Перед тим, як почнуть проводити черговий етап будівництва магістралі, тут ведуть роботи фахівці Дніпровської археологічної експедиції.

Вчені - 30 професійних археологів - працюють щодня, а проживають прямо поруч з місцем розкопок у власному наметовому таборі.

Наразі дослідники вивчають два об'єкти на цій ділянці: споруда XVIII століття і поселення домонгольського періоду.

Вже було виявлено чимало цінних знахідок, серед яких: стріли, кераміка, уламки амфор, знаряддя праці, прикраси.

Всього ж науковці проведуть дослідження на 6 ділянках до старту роботи дорожників.

Під Дніпром археологи виявили стародавні артефакти (фото: facebook.com/dnipro.ukravtodor)

Нагадаємо, нещодавно археологи під Хмельницьким знайшли поселення, що старіше за біблійний Потоп - ці будови з артефактами відносяться до трипільської культури, і датуються приблизно 5 тисячоліттям до нашої ери.

Також ми писали про те, що раніше археологи дослідили основне поховання під 5-тисячолітнім кромлехом, який називають "український Стоунхендж".

Читайте РБК-Україна в Google News
Днепропетровская областьархеологияисторияартефактархеологи