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Под Днепром нашли артефакты киммерийцев, бронзовой эпохи и раннего средневековья (фото)

Автор: Владимир Костырин

Под Днепром археологи обнаружили древние поселения, артефакты и оружие нескольких исторических эпох, которые относятся к киммерийскому периоду, медной и бронзовой эпох, раннему средневековью и XVIII веку. Раскопки ведутся на месте будущего строительства трассы Н-31 Днепр - Решетиловка.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице "Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области".

Перед тем, как начнут проводить очередной этап строительства магистрали, тут ведут работы специалисты Днепровской археологической экспедиции.

Ученые - 30 профессиональных археологов - трудятся ежедневно, а проживают прямо рядом с местом раскопок в собственном палаточном лагере.

В настоящее время исследователи изучают два объекта на этом участке: сооружение XVIII века и поселение домонгольского периода.

Уже было обнаружено немало ценных находок, среди которых: стрелы, керамика, обломки амфор, орудия труда, украшения.

Всего же ученые проведут исследования на 6 участках до старта работы дорожников.

Под Днепром археологи обнаружили древние артефакты (фото: facebook.com/dnipro.ukravtodor)

Напомним, недавно археологи под Хмельницким нашли поселение, которое старше библейского Потопа - эти строения с артефактами относятся к трипольской культуре, и датируются примерно 5 тысячелетием до нашей эры.

Также мы писали о том, что ранее археологи исследовали основное захоронение под 5-тысячелетним кромлехом, который называют "украинский Стоунхендж".

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