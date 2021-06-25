Таємниця українського "Стоунхенджа": дослідили основне поховання під 5-тисячолітнім кромлехом

Археологи завершили польові дослідження кургану біля Дніпра в селі Новоолександрівка , і вивчили основне - останнє, 27-е поховання - над яким і було створено величезну монументальну культову споруду, названу "український Стоунхендж".

Про це розповіли вчені Дніпровської археологічної експедиції на сторінці в Facebook .

Кромлех складається з 5 шарів грунту і кам'яного кільця. Вдалося дослідити основне поховання епохи міді, якому близько 5-5,5 тисяч років. У ньому і був похований чоловік, над яким в стародавні часи створили цю монументальну споруду, яка за показниками ваги склала близько 400 тонн грунту і близько 70 тонн граніту.

Як зазначив керівник експедиції Дмитро Тесленко, поховання має деякі відхилення від стандартного обряду постмаріупольської або квітянської культури, оскільки у небіжчика руки трохи зігнуті в ліктьових суглобах, і ноги - в колінних суглобах. У ньому немає інвентарю, але над тілом були залишки шкіри тварини на перекритті.

По канонах і за поховальними обрядами енеоліту, в такому похованні залишили хлібець з охри (червоного кольору).

Під Дніпром завершили дослідження кромлеха віком до 5,5 тисячі років і поховання під ним (фото: скріншот відео)

Що саме символізував такий хліб, властивий обрядам цих племен, точно сказати складно: є припущення, що він міг означати серце, або через свій колір - вмістилище крові.

"Що цікаво, що пляма охри ще була нанесена зліва від черепа, і ми можемо говорити з великою часткою ймовірності, що цей хліб готувався безпосередньо перед похованням. Коли вже померлого помістили в могилу, сформували цей хлібець, його поклали. А потім у людини, яка його ліпила, ця маса залишилася на руках - суміш глини з мінеральним барвником. І потираючи долоні вона залишки цієї маси скатала в невеликі катишки, які потрапляли всередину", - розповів археолог.

Череп людини був порожнім всередині, і на початку дослідження був цілим, але за 5,5 тисячі років вже не зміг витримати поверхневе напруження, і тому склався. Втім, каже науковець, в цьому нічого такого страшного немає - наші антропологи його відновлять.

Знатним небіжчиком виявився досить молодий чоловік - на це вказують дуже вузький таз, і надбрівний валик. Позу, в якій він був похований, деякі вчені вважають "позою погрози".

Під Дніпром у кургані досліджували головне поховання монументального кромлеха (фото: скріншот відео)

"Цікаво, що ця людина була досить тендітної статури, з тонкими довгими пальцями. І ми зафіксували у нього травму на пальцях правої ноги. Йому щось важке впало на ногу, і залишило травми", - розповів дослідник.

Ця людина користувалася величезною повагою в суспільстві в тому колективі. Але чому мав такий високий соціальний статус, і йому була надана така честь після смерті, залишається загадкою для науковців..

"Найпростіші пояснення не підходять до цієї людини: це не старійшина - вона дуже молода, і не велетень-воїн, судячи з комплекції... Потрібно міркувати в тому плані, що ця людина мала якісь знання, була носієм важливих знань для стародавнього колективу", - висловив припущення археолог.

Відео: археологи розповіли про основне поховання, над яким 5,5 тисячі років тому звели величезний кромлех