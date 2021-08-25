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До Дніпра прибуде унікальна колекція марок, що охоплює останні 120 років української історії, - Філатов

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Дніпро, Середа 25 серпня 2021 17:32
До Дніпра прибуде унікальна колекція марок, що охоплює останні 120 років української історії, - Філатов Фото: в Дніпро приїде унікальна колекція марок (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Родина відомого професора Мірка Пилишенка передала Дніпру унікальну колекцію марок. Зібрання поштових символів, що охоплює останні 120 років української історії, вважається фактично найповнішим у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку мера Дніпра в Facebook.

Мер Дніпра Борис Філатов назвав це безцінним подарунком не лише для Дніпра, а й для України загалом.

"Покійний пан Мірко ретельно збирав їх багато років. Дуже скоро результат праці його життя отримає почесне місце у міській бібліотеці Дніпра. Запрошую наших земляків, гостей нашого міста прийти до Бібліотеки та на власні очі побачити унікальне зібрання, що має приголомшливу історичну та колекційну цінність", - написав Борис Філатов.

Він також подякував за сприяння членам української громади Рочестера - Тамарі Денисенко та Ярославу Кірику.

Колекція містить марки, що випускали ще за часів Російської імперії та перештамповували після становлення УНР. Також ті, що були в обігу в період окупації країни під час Другої світової війни. Деякі екземпляри марковані Підпільною поштою України та присвячені річницям заснування ОУН. Є також радянські марки, на які нанесено штамп уже незалежної України.

На думку мера, прибуття колекції до Дніпра зацікавить багатьох досвідчених фахівців.

"Я також прошу звернути на неї увагу шановного Вахтанга Кіпіані (відомий український журналіст, – ред.)", - додав Філатов.

Як повідомлялось, У Дніпрі в День державного прапора підняли найбільший у місті український стяг на висоту понад 20 метрів. Зробили це за допомогою двох пожежних автодрабин.

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