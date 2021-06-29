Два мільйони зарплати і гаражі без машини: стало відомо, як живе скандальна суддя з Дніпра
Суддя Дніпровського Апеляційного суду Наталія Деркач за минулий 2020 рік заробила майже три мільйони гривень.
Такі дані вона вказала у своїй декларація.
Тільки офіційна заробітна плата склала 2,6 мільйона гривень. Ще 173,8 тисяч склала пенсія Деркач. При цьому, заробіток її зростає кратно.
Так, за 2019 рік суддя заробила трохи більше мільйона. А у 2017 - отримала менш як 500 тисяч.
Зросли і заощадження Наталії Деркач. Зараз її можна сміливо назвати суддею-мільйонером. На її банківському рахунку в ПриватБанку зберігається 978 тисяч гривень.
Ще на одному рахунку - 5,7 тисяч доларів. Готівкою - 36 тисяч доларів США.
Крім того, маючи зарплату в 150 тисяч гривень, на свій день народження вона орендувала ресторан за 100 тисяч.
Як писали журналісти patriot.dp.ua, Деркач зібрала на вечірці тодішній бомонд регіону та низку топ-суддів. Як відомо, юрисдикція Дніпровського Апеляційного суду поширюється на всю область.
При цьому досі в її декларації не вказано жодного автомобіля. Зате є аж три гаражі в Кривому Розі.
Нагадаємо, раніше НАЗК виступало проти закону, підписаного президентом Володимиром Зеленським і набув чинності 2 червня. Цей закон скасовує необхідність декларувати обмінно-валютні операції і встановлює додатковий час для чиновників, щоб вийти з бізнесу.