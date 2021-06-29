Два мільйони зарплати і гаражі без машини: стало відомо, як живе скандальна суддя з Дніпра 

Суддя Дніпровського Апеляційного суду Наталія Деркач за минулий 2020 рік заробила майже три мільйони гривень.

Такі дані вона вказала у своїй декларація .

Тільки офіційна заробітна плата склала 2,6 мільйона гривень. Ще 173,8 тисяч склала пенсія Деркач. При цьому, заробіток її зростає кратно.

Так, за 2019 рік суддя заробила трохи більше мільйона. А у 2017 - отримала менш як 500 тисяч.

Зросли і заощадження Наталії Деркач. Зараз її можна сміливо назвати суддею-мільйонером. На її банківському рахунку в ПриватБанку зберігається 978 тисяч гривень.

Ще на одному рахунку - 5,7 тисяч доларів. Готівкою - 36 тисяч доларів США.

Крім того, маючи зарплату в 150 тисяч гривень, на свій день народження вона орендувала ресторан за 100 тисяч.

Як писали журналісти patriot.dp.ua, Деркач зібрала на вечірці тодішній бомонд регіону та низку топ-суддів. Як відомо, юрисдикція Дніпровського Апеляційного суду поширюється на всю область.

При цьому досі в її декларації не вказано жодного автомобіля. Зате є аж три гаражі в Кривому Розі.