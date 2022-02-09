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У Дніпрі тіктокер бив дівчат ногами заради лайків, але його "наздогнало" покарання

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Дніпро, Середа 09 лютого 2022 14:41
У Дніпрі тіктокер бив дівчат ногами заради лайків, але його "наздогнало" покарання У Дніпрі тіктокер бив ногами дівчат (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Дніпро хлопець чіплявся до дівчат і бив їх ногами. Зокрема, свою неадекватну поведінку він записував на відео та викладав у соціальну мережу TikTok.

Так, після масових скарг правоохоронці знайшли та затримала хулігана. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Очевидці розповіли, що цього парубка вони помітили давно. За словами місцевих жителів, він часто ходить вулицями та голосно слухає музику. Однак на додачу до цього останнім часом він почав приставати до дівчат.

Користувачі в соцмережах знайшли профіль хулігана в TikTok і з'ясували, що всі знущання з дівчат він записував на відео. На роликах видно, що в основному він непомітно підкрадався ззаду і штовхав ногами, а потім тікав у невідомому напрямку.

Наразі хулігана затримали правоохоронці.

Окрім того, хлопець записав відео з вибаченнями та пообіцяв, що більше не робитиме такого. Він розповів, що пожартував та у такий спосіб намагався привернути увагу дівчат.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі тіктокер заради лайків кинув з балкона сокиру.

Також ми писали, що у Києві тіктокер вирішив вкрасти ковпачки з поліцейського авто.

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