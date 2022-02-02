У Маріуполі тіктокер заради лайків кинув з балкона сокиру: хотів зняти "вірусне" відео

У Маріуполі Донецької області хлопець записував відео для соцмереж і кидав з балкона сокиру. Відео у мережі побачили правоохоронці та розшукали блогера.

У соцмережах хлопець опублікував відео, на якому він кидає сокиру з балкона багатоповерхівки на подвір'я. Такий ролик викликав хвилю негативу у мережі.

Ймовірно, він хотів потрапити в дерево, але сокира пролетіла повз нього. На щастя, під вікнами на той момент нікого не було, тому обійшлося без жертв.

Зазначається, що хлопець хотів зняти "вірусний" ролик.

У Маріуполі хлопець заради лайків кидав сокиру з балкона (dn.npu.gov)

Поліцейські швидко встановили будинок, де мешкає тіктокер та затримали його. Хлопець зізнався, що таким чином хотів "пожартувати" і не планував заподіяти шкоди перехожим.

"Я викинув сокиру у вікно, щоб зняти відео в TikTok. Я розумію, що я неправий, і я дуже перепрошую", – сказав він.

Поліцейські на 21-річного хлопця за дрібне хуліганство склали адмінпротокол. Йому загрожує покарання від штрафу до виправних робіт та адміністративного арешту.