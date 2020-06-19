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У Дніпрі виявили екзотичну рибу: природа очищається?

STYLERЖиття    19.06.2020 - 13:56
У Дніпрі виявили екзотичну рибу: природа очищається?
У Дніпрі зловили рідкісну рибу (фото: pixabay.com)

У річці Дніпро зловили рибу, яка тут ніколи не водилася

У річці Дніпро зловили екзотичну рибу, яка водиться зазвичай у водоймах Південної Америки. Рідкісний улов зафіксовано 17 червня в Кременчуцькому водосховищі в районі міста Світловодськ. Там спойман сом кольчужний, його вага склала близько 600 грамів.

Про дивовижний улові повідомило на своїй сторінці в Facebook Держрибагентство України.

Лорікаріі або кольчужні соми (Loricariidae) - родина прісноводних риб загону сомоподобные. Їх можна зустріти в басейнах річок Південної Америки. Їх тіло вкрите зрощеними кістковими пластинками, які нагадують кольчугу лицарів і захищають цих рибок від природних ворогів.

У Дніпрі виявили екзотичну рибу: природа очищається?Дніпрі зловили кольчужного сома (фото: facebook.com/pg/dargua)

В коментарях українці відзначили, що любителям екзотики не варто випускати своїх вихованців у наші водойми, так як це сильно шкодить екосистемі.

  • Шановні любителі екзотики!!! Вистачить змивати своїх рибок в унітаз, або випускати в річку, якщо вам їх шкода! Віднесіть в китайський ресторан чи ще кудись. Ви шкодите екосистемі!!! Ця тема вже обговорювалася!!!
  • Це-тропічна риба. Вона не зможе перенести зимівлю. Хватить постити дурниці.
  • Акваріумісти випустили, щоб не вбивати.

Як ми раніше повідомляли, на українському курорті дельфіни припливли до відпочиваючим.

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Автор: Людмила Жукова

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