У Дніпрі дитина ледь не загинула під час лікування горла аптечним засобом
У Дніпрі 14-річна дитина ледь не загинула під час лікування горла засобом з насадкою для розпилення.
Про це повідомив лікар-ендоскопіст Дніпровської дитячої лікарні Сергій Щудро у Facebook.
"Дитина 14 років під час обприскування горла проковтнула фрагмент розпилювача з лікарського засобу", - пише медик.
В результаті не обійшлося без хірургічного втручання. Дитині довелося пройти через операцію.
"Під місцевою анестезією чужорідне тіло видалено з 12-палої кишки", - додав лікар.
Який саме засіб використовувала дитина для лікування горла, не уточнюється, але лікар показав насадку для розприскування, витягнуту з дитини. Довжина предмета більше шести сантиметрів.
Фото: у Дніпрі дитина проковтнула частину флакона від ліків (facebook.com/Сергей Щудро)
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