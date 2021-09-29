У Дніпрі дитина ледь не загинула під час лікування горла аптечним засобом

У Дніпрі 14-річна дитина ледь не загинула під час лікування горла засобом з насадкою для розпилення.

Про це повідомив лікар-ендоскопіст Дніпровської дитячої лікарні Сергій Щудро у Facebook.

Фото: у Дніпрі дитина проковтнула частину флакона від ліків (facebook.com/Сергей Щудро)

Який саме засіб використовувала дитина для лікування горла, не уточнюється, але лікар показав насадку для розприскування, витягнуту з дитини. Довжина предмета більше шести сантиметрів.

"Під місцевою анестезією чужорідне тіло видалено з 12-палої кишки", - додав лікар.

В результаті не обійшлося без хірургічного втручання. Дитині довелося пройти через операцію.

"Дитина 14 років під час обприскування горла проковтнула фрагмент розпилювача з лікарського засобу", - пише медик.

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