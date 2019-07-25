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У Дніпрі попрощалися з героєм ЗСУ, який загинув у перший день "перемир'я" (фото)

STYLERЖиття    25.07.2019 - 11:11
У Дніпрі попрощалися з героєм ЗСУ, який загинув у перший день "перемир'я" (фото)
Військового ЗСУ поховали в Дніпрі (фото: колаж РБК-Україна)

У Дніпрі поховали героя ЗСУ, який підірвався в зоні проведення ООС

Вчора, 24 липня, у Дніпрі попрощалися з воїном ЗСУ Шамілем (Семеном) Румигіним, який разом з бойовим товаришем загинув у Луганській області. Про це повідомив головний муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов на своїй сторінці в Facebook

Похорон героя ЗСУ пройшли на мусульманському кладовищі. Попрощатися з військовим прийшли родичі і товариші по службі.

У Дніпрі попрощалися з героєм ЗСУ, який загинув у перший день &quot;перемир'я&quot; (фото)

Шаміль (Семен) Румигин (фото: facebook.com/pressjfo.news)

"Хай, брат, буде милостивий до тебе Всевишній Аллах! Воістину ми всі належимо Аллаху, і справді ми до Нього повертаємося!" - написав Ісмагілов.

 

Військового ЗСУ поховали в Дніпрі (фото: facebook.com/said.ismagilov)

Нагадаємо, що в перший день початку "хлібного перемир'я" військові біля Щастя в Луганській області підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень десантники Семен Румигин і Микита Скитченко померли на місці.

Семену Румигину було 22 роки, а Микиті Скитченко - всього лише 19.

Користувачі мережі також прокоментували похорон Румигіна.

  • Вічна пам'ять! Нехай Творець прийме душу покійного;
  • Нехай Аллах прощає всі гріхи і дарує рай без розрахунку в судний день і без покарання. Як написано в хадисі, що буде 70 000 тих, яких не буде покарано, і вони відразу потраплять в рай. Нехай брат виявиться одним з цих 70 000 щасливчиків. Амінь. А батькам, родичам, друзям і братам по вірі бажаю довгого життя, терпіння і здоров'я, щоб мати можливість заслужити собі божу милість і рай;
  • Повага герою! Нехай Творець прийме його душу в раю!

У Дніпрі попрощалися з героєм ЗСУ, який загинув у перший день &quot;перемир'я&quot; (фото)У Дніпрі попрощалися з героєм ЗСУ, який загинув у перший день &quot;перемир'я&quot; (фото)У Дніпрі попрощалися з героєм ЗСУ, який загинув у перший день &quot;перемир'я&quot; (фото)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що з 21 липня почалося перемир'я в районі проведення ООС на Донбасі. У мінській Тристоронній контактній групі зазначали, що порушення перемир'я на Донбасі передбачає відповідальність сторін.

Раніше повідомлялося про те, що бійці 24 ОМБР Роман Джерелейко і Олександр Бардаль загинули від куль ворожих снайперів.

 

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