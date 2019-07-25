В Днепре попрощались с героем ВСУ, который погиб в первый день "перемирия" (фото)

Военного ВСУ похоронили в Днепре (фото: коллаж РБК-Украина)

В Днепре похоронили героя ВСУ, который подорвался в зоне проведения ООС

Вчера, 24 июля, в Днепре попрощались с воином ВСУ Шамилем (Семеном) Румигиным, который вместе с боевым товарищем погиб в Луганской области. Об этом сообщил главный муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов на своей странице в Facebook

Похороны героя ВСУ прошли на мусульманском кладбище. Попрощаться с военным пришли родственники и сослуживцы.

Шамиль (Семен) Румигин (фото: facebook.com/pressjfo.news)

"Пусть, брат, будет милостив к тебе Всевышний Аллах! Поистине мы все принадлежим Аллаху, и поистине мы к Нему возвращаемся!" - написал Исмагилов.

Военного ВСУ похоронили в Днепре (фото: facebook.com/said.ismagilov)

Напомним, что в первый день начала "хлебного перемирия" военные возле Счастья в Луганской области подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений десантники Семен Румигин и Никита Скитченко скончались на месте.

Семену Румигину было 22 года, а Никите Скитченко - всего лишь 19.

Пользователи сети также прокомментировали похороны Румигина.

Вечная память! Пусть Создатель примет душу усопшего;

Пусть Аллах простит все грехи и дарит рай без расчета в судный день и без наказания. Как написано в хадисе, что будет 70 000 тех, которых не будет наказано, и они сразу попадут в рай. Пусть брат окажется одним из этих 70 000 счастливчиков. Аминь. А родителям, родственникам, друзьям и братьям по вере желаю долгой жизни, терпения и здоровья, чтобы иметь возможность заслужить себе божью милость и рай;

Уважение герою! Пусть Создатель примет душу его в раю!

Скриншоты с Facebook

Напомним, что с 21 июля началось перемирие в районе проведения ООС на Донбассе. В минской Трехсторонней контактной группе отмечали, что нарушение перемирия на Донбассе предусматривает ответственность сторон.

Ранее сообщалось о том, что бойцы 24 ОМБР Роман Джерелейко и Александр Бардаль погибли от пуль вражеских снайперов.