В Днепре попрощались с героем ВСУ, который погиб в первый день "перемирия" (фото)

В Днепре похоронили героя ВСУ, который подорвался в зоне проведения ООС
Вчера, 24 июля, в Днепре попрощались с воином ВСУ Шамилем (Семеном) Румигиным, который вместе с боевым товарищем погиб в Луганской области. Об этом сообщил главный муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов на своей странице в Facebook
Похороны героя ВСУ прошли на мусульманском кладбище. Попрощаться с военным пришли родственники и сослуживцы.
Шамиль (Семен) Румигин (фото: facebook.com/pressjfo.news)
"Пусть, брат, будет милостив к тебе Всевышний Аллах! Поистине мы все принадлежим Аллаху, и поистине мы к Нему возвращаемся!" - написал Исмагилов.
Военного ВСУ похоронили в Днепре (фото: facebook.com/said.ismagilov)
Напомним, что в первый день начала "хлебного перемирия" военные возле Счастья в Луганской области подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений десантники Семен Румигин и Никита Скитченко скончались на месте.
Семену Румигину было 22 года, а Никите Скитченко - всего лишь 19.
Пользователи сети также прокомментировали похороны Румигина.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что с 21 июля началось перемирие в районе проведения ООС на Донбассе. В минской Трехсторонней контактной группе отмечали, что нарушение перемирия на Донбассе предусматривает ответственность сторон.
Ранее сообщалось о том, что бойцы 24 ОМБР Роман Джерелейко и Александр Бардаль погибли от пуль вражеских снайперов.