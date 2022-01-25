У Дніпрі знайшли покинутий військовий об'єкт: був засекречений багато років (фото)

Цей об'єкт був одним з 7 зенітно-ракетних дивізіонів в Дніпрі й там стояли ракетні комплекси С - 300 (універсальна ЗРС дальньої дії, яка забезпечувала ураження всіх видів сучасних, в тому числі та балістичних і крилатих ракет, повітряних цілей).

Такі об'єкти були засекречені, а на картах їх позначали як піонерські табори або санаторії. Території цих пунктів і весь ліс навколо ретельно охоронялися і скрізь висіли таблички, які забороняли в'їзд і прохід.

Facebook / В'ячеслав Швець

На початку 90-х більшість таких пунктів були закриті, але техніка та охорона там знаходилася ще дуже довго. Зараз ці пункти повністю занедбані, але в будиночках для військових живуть люди – колишні працівники пунктів з сім'ями.

На території об'єкта знаходилися: котельня, гаражі для автомобільної техніки, Головна Будівля військової частини, різні ангари, КПП, плац, підземний склад.

Як розповів В'ячеслав Швець, зараз об'єкт повністю покинутий, Бункери засипані. Але залишилися різні ангари та таблички.