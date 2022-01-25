В Днепре нашли заброшенный военный объект: был засекречен много лет (фото)

Этот объект был одним из 7 зенитно-ракетных дивизионов в Днепре и там стояли ракетные комплексы С-300 (универсальная ЗРС дальнего действия, которая обеспечивала поражение всех видов современных, в том числе и баллистических и крылатых ракет, воздушных целей).

Такие объекты были засекречены, а на картах их обозначали как пионерские лагеря или санатории. Территории этих пунктов и весь лес вокруг тщательно охранялись и везде висели таблички, которые запрещали въезд и проход.

Facebook/Вячеслав Швец

В начале 90-х большинство таких пунктов были закрыты, но техника и охрана там находилась еще очень долго. Сейчас эти пункты полностью заброшены, но в домиках для военных живут люди – бывшие работники пунктов с семьями.

На территории объекта находились: котельная, гаражи для автомобильной техники, главное здание военной части, различные ангары, КПП, плац, подземный склад.

Как рассказал Вячеслав Швец, сейчас объект полностью заброшен, бункеры засыпаны. Но остались различные ангары и таблички.