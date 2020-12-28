У Дніпрі чоловік помер у двох кроках від амбулаторії

У Дніпрі біля дверей лікарні помер пацієнт (Колаж РБК-Україна)

У Дніпрі чоловік помер на порозі амбулаторії № 5. Він втратив свідомість буквально в декількох метрах від медустанови. Перехожі побачили, як він впав за кілька кроків від входу.

Як розповіли в спільноті "Новокодацкий" в соціальній мережі Facebook, чоловікові стало зле біля порога 5 лікарні вдень у понеділок, 28 грудня. Першим йому на допомогу прийшов перехожий, який намагався допомогти чоловікові.

А хвилин через 5 прибігли лікарі, але на жаль, реанімаційні дії не мали успіху, і чоловік помер. За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад.

За останні кілька місяців почастішали випадки загибелі пацієнтів біля медичних установ.

Нещодавно ми повідомляли про те, в Чернівцях чоловік майже 40 хвилин чекав медичну допомогу на лавочці біля дверей лікарні. Тільки після того, як він втратив свідомість, люди внесли його на руках у приймальне відділення лікарні. Але на жаль, лікарі вже були безсилі – чоловік помер під дверима лікарні.

Також ми розповідали про те, що у Тернополі під дверима інфекційного відділення помер відомий волонтер Ігор Цепенюк. У нього була важка форма коронавірусу і його доставили у відділення в кисневій масці. Але в лікарні не виявилося відділення гемодіалізу та Цепенюка змушені везти у Бучач, де він і помер без своєчасної допомоги медиків.