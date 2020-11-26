ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Він був світлим і мудрим: під Тернополем під дверима лікарні помер відомий волонтер

Тернопіль, Четвер 26 листопада 2020 08:36
Він був світлим і мудрим: під Тернополем під дверима лікарні помер відомий волонтер
У Тернопільській області помер відомий волонтер (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ігор Цепенюк помер у віці 57 років від COVID-19

Під Тернополем від ускладнень коронавірусу помер відомий український волонтер Ігор Цепенюк. Лікарі не змогли його реанімувати і він помер під дверима інфекційного відділення лікарні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила 6-я сотня ДУК "Правий сектор"

Відомо, що 57-річний Цепенюк всі роки війни на Донбасі допомагав українським військовим.

"Відійшов у вічність побратим, підприємець, волонтер, добрий і світлий чоловік Ігор Цепенюк. Його жага до перемоги та бажання допомагати тим, хто цього потребує, була дуже сильною. Все, що задумав, все реалізовував. Один з небагатьох, хто за 7 років війни не втомився допомагати волонтерам, один з небагатьох, хто виступав меценатом у вихованні майбутнього молодого покоління. Молимося за її душу, приносимо співчуття рідним", - сказано в повідомленні.

Він був світлим і мудрим: під Тернополем під дверима лікарні помер відомий волонтерВ Тернопільській області помер Ігор Цепенюк (фото: facebook.com/6rsduk)

Вдова Ігоря Цепенюка Валентина повідомила, що він помер під дверима Бучацького інфекційного відділення після важкої виснажливої дороги в кисневій масці. В Тернополі не було відділення гемодіалізу для коронавірусних хворих і сім'я мусила везти його в Бучач.

"Реанімувати не змогли... Бо великий Тернопіль не здатний мати у себе відділ гемодіалізу для ковідних хворих. Та ще й залежних від кисню. Для Тернополя ця втрата пройде непомітно. Але вона покалічила нашу родину і всіх, хто знав мого чоловіка! Він був дуже світлою і мудрою людиною! Я мала чоловіка, за якого дякувала Богу! Він був чудовим батьком, дідусем, сватом, другом, розумним порадником, надійним плечем! Йому було всього 57 років!" - написала дружина Ігоря.

Як ми раніше писали, Кропивницького від COVID-19 померла 17-річна дівчина.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя преступленияволонтер

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся