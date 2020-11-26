Він був світлим і мудрим: під Тернополем під дверима лікарні помер відомий волонтер

У Тернопільській області помер відомий волонтер (колаж РБК-Україна)

Ігор Цепенюк помер у віці 57 років від COVID-19

Під Тернополем від ускладнень коронавірусу помер відомий український волонтер Ігор Цепенюк. Лікарі не змогли його реанімувати і він помер під дверима інфекційного відділення лікарні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила 6-я сотня ДУК "Правий сектор"

Відомо, що 57-річний Цепенюк всі роки війни на Донбасі допомагав українським військовим.

"Відійшов у вічність побратим, підприємець, волонтер, добрий і світлий чоловік Ігор Цепенюк. Його жага до перемоги та бажання допомагати тим, хто цього потребує, була дуже сильною. Все, що задумав, все реалізовував. Один з небагатьох, хто за 7 років війни не втомився допомагати волонтерам, один з небагатьох, хто виступав меценатом у вихованні майбутнього молодого покоління. Молимося за її душу, приносимо співчуття рідним", - сказано в повідомленні.

В Тернопільській області помер Ігор Цепенюк (фото: facebook.com/6rsduk)

Вдова Ігоря Цепенюка Валентина повідомила, що він помер під дверима Бучацького інфекційного відділення після важкої виснажливої дороги в кисневій масці. В Тернополі не було відділення гемодіалізу для коронавірусних хворих і сім'я мусила везти його в Бучач.

"Реанімувати не змогли... Бо великий Тернопіль не здатний мати у себе відділ гемодіалізу для ковідних хворих. Та ще й залежних від кисню. Для Тернополя ця втрата пройде непомітно. Але вона покалічила нашу родину і всіх, хто знав мого чоловіка! Він був дуже світлою і мудрою людиною! Я мала чоловіка, за якого дякувала Богу! Він був чудовим батьком, дідусем, сватом, другом, розумним порадником, надійним плечем! Йому було всього 57 років!" - написала дружина Ігоря.

Як ми раніше писали, Кропивницького від COVID-19 померла 17-річна дівчина.