У Дніпрі медики врятували двох малят з 60% опіків тіла: вся Україна допомагала

В Дніпрі з лікарні виписали двох дівчаток, яких рятували всією країною. Медики врятували однорічну Надю і чотирирічну Женю з різних сімей і міст. У дітей було діагностовано практично 60% опіків тіла.

Шанси на життя були мізерними, і медики та небайдужі зробили все, щоб врятувати дітей.

Маленька Надя, якій всього один рочок, упала в ванну з окропом, поки батьки на секунду відвернулися. А 4-річна Женя рік тому потрапила у вогняну пастку, коли її п'яна бабуся заснула. Коли бабуся прокинулася - весь будинок горів, маленьку дівчинку з палаючого помешкання звільнили занадто пізно. У неї були опіки по всьому тілу.

Тисячі українців не залишилися байдужими, а почали допомагати фінансово сім'ям. Деякі здавали кров для порятунку дітей.

Зараз дівчатка повертаються додому, а їх батьки дуже раді цьому. Попереду у дітей роки реабілітації.

У Дніпрі медики врятували життя двох дівчаток