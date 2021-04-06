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У Дніпрі медики врятували двох малят з 60% опіків тіла: вся Україна допомагала

Новость на русском → Дніпро, Вівторок 06 квітня 2021 10:16
У Дніпрі медики врятували двох малят з 60% опіків тіла: вся Україна допомагала Фото: у Дніпрі лікарі врятували двох дівчаток (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Дніпрі з лікарні виписали двох дівчаток, яких рятували всією країною. Медики врятували однорічну Надю і чотирирічну Женю з різних сімей і міст. У дітей було діагностовано практично 60% опіків тіла.

Про це повідомляє ТСН.

Шанси на життя були мізерними, і медики та небайдужі зробили все, щоб врятувати дітей.

Маленька Надя, якій всього один рочок, упала в ванну з окропом, поки батьки на секунду відвернулися. А 4-річна Женя рік тому потрапила у вогняну пастку, коли її п'яна бабуся заснула. Коли бабуся прокинулася - весь будинок горів, маленьку дівчинку з палаючого помешкання звільнили занадто пізно. У неї були опіки по всьому тілу.

Тисячі українців не залишилися байдужими, а почали допомагати фінансово сім'ям. Деякі здавали кров для порятунку дітей.

Зараз дівчатка повертаються додому, а їх батьки дуже раді цьому. Попереду у дітей роки реабілітації.

У Дніпрі медики врятували життя двох дівчаток

Як ми писали раніше, у Львові лікарі врятували 17-річного хлопця з Львівської області, якому цвяховий пневматичний пістолет випадково вистрілив у грудну клітку.

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